La Plaza de Toros de Lorca será escenario de un nuevo festival de música

El Coso de Sutullena aumentará, aún más si cabe, su protagonismo durante la próxima edición de la Feria de Lorca. Y es que, además de albergar el tradicional festejo taurino y los conciertos programados por el Ayuntamiento, su albero será escenario de un nuevo festival de música que tendrá lugar los días 24,25 y 26 de septiembre de 2026.

Precisamente ese término, 'Albero', es el elemento principal del nombre del ciclo musical, al que se une una X, en homenaje a Alfonso X el Sabio, personaje relevante de la historia del municipio. "El proyecto nace con la vocación de consolidar el Coso de Sutullena como un espacio cultural estable, abierto y de referencia, capaz de acoger propuestas musicales de primer nivel nacional" destacaba la edil responsable de Festejos, María de las Huertas García, durante la presentación de 'Albero X'.

María de las Huertas García durante la presentación de 'Albero X'. / L.O.

Al respecto de los artistas y grupos que tomarán parte durante el festival, la edil informaba de que su línea artística transitará por distintos estilos musicales, desde un sonido más urbano hasta el indie, pasando por el rock, la fusión y otras propuestas contemporáneas; con el objetivo de "atraer a públicos diversos y reflejar la riqueza del panorama musical actual". Así, aunque en los próximos días se confirmarán el resto de artistas del cartel, el dúo granadino 'La Plazuela' ya ha sido anunciado como cabeza de cartel.

Gran proyección

"El Coso de Sutullena se ha consolidado como uno de los ejes principales de la vida cultural de la ciudad, acogiendo grandes eventos de toda tipología: culturales, de ocio, deportivos… Ahora se proyecta como uno de los grandes escenarios musicales de la Región de Murcia. Con este nuevo ciclo, 'ALBERO X', se contribuye a reforzar este papel, apostando por un formato cuidado y una programación que pone en valor este enclave histórico único" concluía María de las Huertas García.