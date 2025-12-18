El Miteco concede 20 millones en ayudas para mejorar las redes de saneamiento y depuración

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha comunicado a ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de actuaciones complementarias de mejora de sus redes de saneamiento y sistemas de depuración, con el fin de transferirle los 20 millones de euros de fondos propios del Gobierno.

Las ayudas, contempladas dentro de la Línea 4.3 del Marco de Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor, se suman a un primer paquete de subvenciones que, con la misma inversión, ha permitido a los ayuntamientos abordar hasta 52 proyectos de mejora sobre sus redes municipales. La distribución se hará de igual forma que la primera convocatoria de ayudas y con un plazo de ejecución de dos años.

El Miteco pretende ayudar a los consistorios a la mejora del saneamiento y depuración con actuaciones que incluyan la recogida de aguas pluviales y el fomento de redes separativas; la implementación de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la mejora de la depuración en pequeños núcleos rurales y la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Distribución económica de las ayudas A cada uno de los ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares, se destinarán 3.750.000 euros.

A cada uno de los consistorios de Cartagena y San Pedro del Pinatar, se les dotará de 3.500.000 euros.

A cada una de las localidades de Fuente Álamo, Murcia y Torre Pacheco, se les subvencionará con 1.500.000 euros.

El Ayuntamiento de La Unión contará con 1.000.000 de euros de estas ayudas.

Con esta transferencia, que se hará efectiva en los próximos días, tras la comunicación de aceptación de esta subvención por parte de los consistorios, el Miteco habrá destinado 40 millones en subvenciones directas para que los ayuntamientos implementen mejoras en sus redes municipales de saneamiento y depuración.

Éxito de la primera convocatoria

El nivel de ejecución actual de la primera convocatoria de ayudas alcanza el 75 % y se prevé que alcance el 100 % gracias a la concesión de una prórroga de seis meses que finaliza en marzo de 2026.

Con estas primeras ayudas, los ocho ayuntamientos beneficiados han podido acometer un total de 52 proyectos que afectan a los servicios de saneamiento de 230.000 habitantes de la cuenca vertiente y han renovado hasta 20.000 metros lineales de alcantarillado.