Navidad

Los 'Mensajeros Reales' recorrerán todo el municipio de Lorca

Los enviados de Sus Majestades los Reyes Magos visitarán tanto la ciudad como diferentes pedanías

Presentacion de las visitas reales a Lorca.

Presentacion de las visitas reales a Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La Navidad ya se siente en Lorca y, como parte de los preparativos, el Ayuntamiento ya ha anunciado los puntos y momentos en que los pajes de los Reyes Magos de Oriente pararán por el municipio para recoger las cartas de pequeños y mayores. De hecho, la primera visita de los emisarios se producía este mismo jueves, cuando llegaban a los colegios de Torrecilla, La Hoya y Morata.

Además, siguiendo su recorrido la 'caravana real' está previsto que visite los centros de Tercia y Almendricos, este viernes, así como las diferentes pedanías del norte los días 2, 3 y 4 de enero. "La Navidad es una oportunidad para reforzar ese vínculo con el territorio y para seguir acercando actividades a nuestras pedanías" señalaba a este respecto la edil promotora de las visitas reales a las pedanías, Carmen Menduiña.

Carmen Menduiña, en el centro, junto a una de las emisaras reales.

Carmen Menduiña, en el centro, junto a una de las emisaras reales. / L.O.

Del mismo modo, los pajes visitarán el centro urbano. En este caso, la actividad tendrá lugar el próximo martes, 23 de diciembre, a partir de las 9:30 horas, en el Centro de Atención Temprana Municipal. Allí, a lo largo de la mañana, se desarrollará un programa de actividades lúdicas y participativas, diseñadas para fomentar la convivencia, la ilusión y el disfrute compartido en estas fechas tan señaladas. Además, como complemento a esta jornada festiva, los asistentes podrán degustar chocolate caliente y bizcocho, creando un ambiente acogedor y familiar que permita disfrutar de la mañana de una forma cercana y agradable

