Navidad
Los 'Mensajeros Reales' recorrerán todo el municipio de Lorca
Los enviados de Sus Majestades los Reyes Magos visitarán tanto la ciudad como diferentes pedanías
La Navidad ya se siente en Lorca y, como parte de los preparativos, el Ayuntamiento ya ha anunciado los puntos y momentos en que los pajes de los Reyes Magos de Oriente pararán por el municipio para recoger las cartas de pequeños y mayores. De hecho, la primera visita de los emisarios se producía este mismo jueves, cuando llegaban a los colegios de Torrecilla, La Hoya y Morata.
Además, siguiendo su recorrido la 'caravana real' está previsto que visite los centros de Tercia y Almendricos, este viernes, así como las diferentes pedanías del norte los días 2, 3 y 4 de enero. "La Navidad es una oportunidad para reforzar ese vínculo con el territorio y para seguir acercando actividades a nuestras pedanías" señalaba a este respecto la edil promotora de las visitas reales a las pedanías, Carmen Menduiña.
Del mismo modo, los pajes visitarán el centro urbano. En este caso, la actividad tendrá lugar el próximo martes, 23 de diciembre, a partir de las 9:30 horas, en el Centro de Atención Temprana Municipal. Allí, a lo largo de la mañana, se desarrollará un programa de actividades lúdicas y participativas, diseñadas para fomentar la convivencia, la ilusión y el disfrute compartido en estas fechas tan señaladas. Además, como complemento a esta jornada festiva, los asistentes podrán degustar chocolate caliente y bizcocho, creando un ambiente acogedor y familiar que permita disfrutar de la mañana de una forma cercana y agradable
