El Plan ‘Caravaca Concilia’ ofrecerá 330 plazas en 2026 para apoyar a las familias

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz pone en marcha el Plan ‘Caravaca Concilia’ para el año 2026, una iniciativa consolidada estos últimos años que ofrece servicios de apoyo a las familias para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, garantizando al mismo tiempo la atención, seguridad y desarrollo educativo y social de los menores.

El programa comenzará a prestarse a partir del 8 de enero y cuenta con una financiación global superior a los 180.000 euros, procedente en su mayor parte del Plan Corresponsables, con una aportación de 138.000 euros, financiados por el Ministerio de Igualdad y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, además de una aportación municipal de 15.000 euros.

La oferta global del programa alcanza las 330 plazas, 240 plazas para aulas matinales y ludotecas, y 90 plazas para el servicio de ‘Colegio Abierto’.

Durante el año 2025, estos servicios han beneficiado alrededor de 250 familias, registrando una elevada demanda por parte de los vecinos y vecinas del municipio, lo que ha motivado al Ayuntamiento a mantener e incluso mejorar su implantación para la próxima anualidad.

Servicio público de calidad que facilite la conciliación

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, ha destacado que “el objetivo de ‘Caravaca Concilia’ es ofrecer un servicio público de calidad que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar, apoyando a las familias para que padres y tutores puedan acudir a sus trabajos con la tranquilidad de saber que los menores están en un entorno seguro, participando en actividades que favorecen su desarrollo social y educativo”.

Mónica Sánchez ha recordado, asimismo, que “desde el año 2019 el Plan Caravaca Concilia no ha dejado de crecer, optimizando al máximo los recursos disponibles para adaptarnos a las necesidades reales del municipio”. En este sentido, la edil ha señalado que, “aunque el Gobierno central ha comunicado una reducción del 25% en la cuantía del Plan Corresponsables para la próxima convocatoria, la Consejería de Política Social ha garantizado cubrir ese recorte con fondos propios, evitando que este programa para las familias se vea afectado”. Esta decisión supone una aportación regional global de 1,65 millones de euros para garantizar la continuidad del programa en la Región de Murcia en las mismas condiciones.

Servicios ofertados en 2026

Los servicios de conciliación estarán atendidos por profesionales con formación específica, que desarrollarán programas previamente supervisados por los técnicos municipales para asegurar su correcta ejecución.

Para el año 2026, el Plan ‘Caravaca Concilia’ incluye:

Aulas matinales en los centros educativos de Infantil y Primaria de Caravaca casco urbano, en horario de 7:30 a 9:00 horas, desde enero a junio y de septiembre a diciembre. Además, en el CEIP Virgen de la Candelaria y el CRA Sierra de Mojantes, se prestará servicio de 13:00 a 14:00 horas durante los meses de junio y septiembre.

Ludotecas en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, en los centros Cervantes y Santa Cruz de Caravaca casco urbano, así como en el CEIP Virgen de la Candelaria (Barranda) y el CRA Sierra de Mojantes (Archivel).

Servicio de ‘Colegio Abierto’, en días no lectivos, pero laborables (Semana Santa, puentes y festivos), así como durante los meses de julio y agosto.

Este servicio se desarrollará en el Centro Joven, en horario de 8:00 a 15:00 horas, y en los centros educativos de Barranda y Archivel, de 10:00 a 14:00 horas.