Año Jubilar
La Virgen de las Maravillas será la protagonista del Cupón de la ONCE del 24 de diciembre
Cehegín ha presentado oficialmente el Cupón de la ONCE que saldrá a la calle el próximo 24 de diciembre, y que tiene como protagonista a la Patrona de la ciudad, la Virgen de las Maravillas, en su Año Jubilar.
La presentación ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, del Delegado de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón, la Directora General de Servicios Sociales, María José de Maya, de Tomás Noguerol, presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, así como de Juan Antonio Rodríguez, Jefe de Ventas de la ONCE en la Región de Murcia.
La alcaldesa Alicia del Amor ha agradecido sinceramente a la ONCE su generosidad y gratitud hacia Cehegín. Según ha señalado, "este gesto no solo visibiliza la ciudad en toda España, sino que también pone en valor la historia, la cultura y las tradiciones locales a través de sus boletos solidarios y humanitarios".
Símbolo de la identidad de Cehegín
La Virgen de las Maravillas, ha recordado la alcaldesa, forma parte de la "identidad de Cehegín", un símbolo que une a generaciones y que trasciende lo religioso, convirtiéndose en un emblema de arraigo y tradición para la localidad.
Se trata de un reconocimiento extraordinario a la historia de Cehegín y un motivo de orgullo para todos los cehegineros
Colaboración entre instituciones
La colaboración entre el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, y la Hermandad de la Virgen de las Maravillas ha sido fundamental para que su imagen aparezca en el Cupón de la ONCE, convirtiéndose en un reconocimiento extraordinario a la historia de Cehegín y un motivo de orgullo para todos los cehegineros.
El Cupón llevará la imagen y el nombre de Cehegín a toda España
En nombre del Ayuntamiento de Cehegín, Alicia del Amor ha expresado su gratitud a la ONCE por esta iniciativa felicitando a la entidad por su compromiso con la cultura, la solidaridad y la humanidad, e invitando a todos a disfrutar de este Cupón que llevará la imagen y el nombre de Cehegín a toda España.
