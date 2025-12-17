La remodelación del 'puente nuevo' de Lorca irá ligada a la creación de la Alameda Central

La integración urbana del ferrocarril a su paso por Lorca servirá para mucho más que para soterrar el tren. Y es que, además de la urbanización de los espacios ocupados durante décadas por las vías, el Ayuntamiento aprovechará el proyecto para acometer la remodelación integral del 'puente nuevo', tal y como adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de junio.

El alcalde, Fulgencio Gil, que ya por aquel entonces daba todos los detalles del proyecto a esta Redacción, lo reconocía este miércoles durante el tradicional desayuno informativo con los medios como uno de los grandes proyectos para el 2026. Y es que, desde su inauguración en 1981, el también conocido como 'Puente de San Diego' no ha sido sometido a actuaciones de profundidad, mientras que las vías que une –las avenidas Juan Carlos I y Europa– sí.

Aspecto que presentará el puente de noche tras la reforma. / Ayto. de Lorca

Valoradas en 150.000 euros, las obras servirán para cambiar todas las luminarias, añadir otras en la superficie de la pasarela, así como instalar un asfalto fono absorbente. También se mejorarán las superficies laterales destinadas a los peatones –que ahora son planchas de metal–, por otras más firmes, así como las balaustradas y las barandillas, mejorando a su vez la disposición de los quitamiedos.

"Es un puente que ha soportado y sigue soportando un intenso tráfico a cualquier hora del día. Precisa mejoras, ya que prácticamente desde su inauguración en 1981 no ha sido sometido a obras de gran envergadura. Soporta un intenso tráfico, pero también el continuo tránsito de peatones que acuden desde la avenida de Europa al centro de la ciudad", declaraba el primer edil. Del mismo modo, cabe recordar que se trata del único puente de la Ciudad del Sol pendiente de renovación tras las intervenciones ejecutadas en el Puente de la Torta y la Pasarela Alcalde Miguel Navarro Molina.

Junto a la nueva Alameda

Además, a muy poca distancia surgirá la Alameda Central, por el antiguo ‘camino de hierro’ del ferrocarril, tras el soterramiento de la trama urbana. Ambos proyectos, aseguraba el alcalde, son "objetivos prioritarios del Gobierno de Lorca". Al respecto de este segundo proyecto, Gil Jódar señalaba que se trata de una "oportunidad histórica", que permitirá contar con un nuevo espacio que recorra la ciudad aprovechando el soterramiento del tren.

Máquinas trabajando en el soterramiento de Lorca, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Vamos a cambiar vías, hierros y piedras por amplios espacios con árboles, vegetación, carril bici, áreas deportivas y abiertas al uso cultural y recreativo de las familias lorquinas. Se nos presenta una ocasión en la que queremos contar con la opinión de todos" declaraba a este respecto, a la vez que hacía hincapié en que este nuevo espacio permitirá unir y vertebrar la ciudad.

"Los dos proyectos interconectados transformarán la ciudad reduciendo la dependencia del vehículo y garantizando un entorno urbano más habitable y sostenible. Una ciudad útil para la vida de los lorquinos. Ganaremos en calidad ambiental y movilidad peatonal" señalaba. En cuanto a las futuras características de la Alameda Central, aún por definir, el alcalde aventuraba que "se convertirá en un espacio público para el encuentro, que incorporará zonas verdes y corredores naturales para mitigar el efecto isla de calor. Será un espacio que fomente la convivencia intergeneracional y revitalizará la vida urbana".