El PSOE de Molina denuncia una "chapuza" en las obras de una avenida que "ha inundado viviendas con aguas fecales"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura denunció este miércoles la "nefasta gestión" del equipo de Gobierno tras las graves inundaciones sufridas este martes en la Avenida Ronda Este. Una obra ejecutada en agosto ha provocado el colapso del alcantarillado, inundando garajes y bajos con aguas fecales y plagas de insectos.

Los hechos ocurrieron tras las lluvias registradas estos días, especialmente las que cayeron este martes a primera hora de la mañana. La presión del agua hizo "estallar" las tapas de alcantarillado en rampas de acceso a viviendas. Los vecinos denuncian que el agua que entró en sus propiedades no era de lluvia, sino desechos orgánicos y cientos de cucarachas procedentes de la red de saneamiento.

Operarios de Sercomosa desplazados a la zona confirmaban el origen del problema. Al revisar el alcantarillado, hallaban capas de hormigón y asfalto sólido obstruyendo las tuberías. Estos restos, señala el comunicado socialista, proceden de una obra "exprés" realizada por el Ayuntamiento el pasado mes de agosto, según fuentes vecinales.

Un tapón contra el drenaje del agua

En aquel momento, los vecinos ya advirtieron de que los trabajos eran una "chapuza". Se vertió asfalto sobre rejillas de evacuación y se modificaron las pendientes de forma deficiente. El resultado ha sido un tapón de escombros en la red general que ha impedido el drenaje del agua.

Operarios de Sercomosa retirando el hormigón que taponaba el alcantarillado y que provocó el colapso en la Avenida Ronda Este. / L. O.

La portavos socialista en el Ayuntamiento de Molina, Isabel Gadea, señala que "lo ocurrido en Ronda Este no es un accidente natural, es la consecuencia directa de una gestión negligente. El Ayuntamiento hizo una obra de día y medio, mal ejecutada, que ha acabado con hormigón dentro de las tuberías públicas".

Desde el Partido Socialista exigirán al Ayuntamiento una petición formal para conocer el coste de la obra

Gadea alertó además sobre el riesgo sanitario que supone esta incidencia: "Estamos hablando de familias que han visto sus casas invadidas por aguas fecales y cucarachas. Es un problema de salud pública. Exigimos al alcalde que asuma responsabilidades de inmediato y que el Ayuntamiento se haga cargo de los daños materiales causados a estos vecinos por su incompetencia".

Intervención de emergencia

Los bomberos del CEIS y Protección Civil tuvieron que intervenir con bombas de extracción para desalojar el agua de alguno de los garajes hasta el punto de que algunos vecinos han perdido muebles y enseres "debido a la humedad y la contaminación de los residuos".

El PSOE anunció que registrará una petición formal para conocer el coste de la obra de agosto y exigir una solución técnica definitiva que garantice la seguridad y la higiene de los residentes de Ronda Este.