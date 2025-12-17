La Fundación Camino de la Cruz hace balance de los proyectos desarrollados y renueva su compromiso de cara a 2026

La Fundación Camino de la Cruz de Caravaca ha celebrado un patronato en la sede de Limcamar, una de las empresas que forman parte de la entidad, con el objetivo de realizar balance de los proyectos desarrollados a lo largo del último año y renovar su compromiso de colaboración de cara a 2026.

La reunión ha estado presidida por la consejera de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y ha contado con la participación del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, así como del hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López Baquero, y representantes de las empresas que integran el patronato.

Balance de actividades

Durante el encuentro se ha puesto de relieve el destacado papel que la Fundación Camino de la Cruz ha desempeñado en el impulso turístico, cultural y espiritual de Caravaca de la Cruz y de las vías de peregrinación que conducen hasta la Basílica de la Vera Cruz. En este sentido, la Fundación ha apoyado largo del año más de una veintena de eventos y actuaciones, que han contado con una participación estimada de unas 25.000 personas. En este sentido, la consejera de Turismo ha destacado que la Fundación “ha contribuido decisivamente durante este año a potenciar la llegada de visitantes y reforzar la promoción del Camino de la Cruz como referente turístico, cultural y espiritual de la Región de Murcia”.

De este modo, dijo, el año que termina cabe calificarlo de “gran proyección del Camino de la Cruz tras un exitoso Año Jubilar 2024”, a lo largo de 2025 se ha mantenido una constante de visitantes y peregrinos, siendo el Camino de Levante el más transitado.

El alcalde de Caravaca ha querido agradecer “el compromiso tanto del Gobierno de la Región de Murcia como de todas las empresas del patronato por mantener e impulsar esta fórmula de colaboración público privada, que se ha demostrado clave para seguir avanzando y financiando proyectos estratégicos para Caravaca y para otros territorios vinculados a los caminos de peregrinación, de fuera y dentro de nuestra Región”.

Adelanto de actividades para 2026

De cara a 2026, el patronato ha definido una serie de objetivos que marcarán la hoja de ruta de la Fundación. Entre ellas se encuentra la intensificación de las labores para incorporar nuevas empresas al patronato, con el objetivo de avanzar en proyectos estratégicos de cara al próximo Año Jubilar 2031.

Asimismo, se plantea potenciar y desarrollar acciones en torno al Camino de la Vera Cruz en su tramo de la Región de Murcia, tras la reciente constitución de la Asociación de Municipios regional, así como mantener los eventos consolidados como las Noches del Camino, la Carrera 90K, Las Cocinas del Jubileo y la Regata Camino de la Cruz, incorporando novedades que permitan lograr una mayor repercusión y participación.

Del balance también sobresale el crecimiento en redes sociales (Instagram, más de 8.000 seguidores; TikTok, alrededor de 1.910) y la amplia cobertura en prensa.

Otras líneas de actuación previstas incluyen el lanzamiento de un Concurso Escolar Camino de la Cruz dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la mejora de la señalización, el trazado y los servicios del Camino de la Vera Cruz y de los Caminos de Levante y Mediterráneo, el impulso del distintivo Amigos del Camino de la Cruz con la incorporación de nuevas instituciones, la colaboración con el Xacobeo para la celebración del II Encuentro Internacional de Ciudades Jubilares y el fortalecimiento de los vínculos internacionales con Querétaro, en México, y con el Camino de las Misiones en Brasil.

La Fundación Camino de la Cruz está formada por el Gobierno de la Región de Murcia y las empresas Reina Grupo, Grupo Fuertes, Estrella de Levante, CaixaBank, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Salzillo Tea and Coffee, Limcamar y Grupo Orenes, y cuenta con la colaboración especial del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Cofradía de la Vera Cruz.