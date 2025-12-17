Los ciudadanos de Calasparra valoran con un sobresaliente la nueva oficina de la Agencia Tributaria en el municipio

Los vecinos de Calasparra valoran con un sobresaliente los servicios prestados en la recientemente renovada oficina que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia tiene en el municipio. En concreto, y según las encuestas de satisfacción realizadas entre los usuarios, la valoración media es de un 4,97 sobre 5.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitó estas nuevas dependencias, adaptadas al modelo de oficina ‘store’, acompañado de la alcaldesa del municipio, Teresa García.

Durante la visita, el titular de Hacienda destacó que el nuevo modelo de oficina ‘store’ “supone una unificación de la imagen de la Agencia, pero sobre todo supone unificar y homogeneizar los servicios a todos los ciudadanos de la Región, independientemente de dónde residan”.

Entre los servicios que están a disposición de los ciudadanos de Calasparra figuran, por ejemplo, el plan personalizado de pago o la posibilidad de pagar sus tributos a través de bizum.

Herramientas digitales

Oficina de Hacienda / La Opinión

Las nuevas dependencias ponen herramientas digitales a disposición de los usuarios, como el denominado punto ‘Enséñame’ en el que los usuarios pueden realizar sus gestiones de manera individualizada.

Los nuevos espacios, además, están especialmente diseñados para garantizar la accesibilidad y la inclusión, se incorpora un lenguaje claro y comprensible y servicios como intérprete de lengua de signos o el sistema Navilens, una herramienta diseñada para atender a las personas con discapacidad visual.

“Son todos servicios pensados para el contribuyente, diseñados para una mejor experiencia de los ciudadanos. Y esta nueva oficina tiene además la particularidad de integrar también el Servicio de Ventanilla Única de la Comunidad, una facilidad y una comodidad más para los vecinos de Calasparra, que a partir de ahora pueden realizar desde aquí cualquier trámite o gestión con la Administración regional”, subrayó Marín.

Entre enero y noviembre, la Agencia Tributaria ha atendido a un total de 4.947 ciudadanos de Calasparra, lo que supone casi un millar más de usuarios que en el mismo periodo del año anterior.

Consultas telefónicas

Las consultas telefónicas han experimentado también un importante incremento, pasando de 687 entre enero y noviembre de 2024 a 1.042 llamadas atendidas en el mismo periodo del presente año.

En lo que se refiere al tiempo medio que tienen que esperar los ciudadanos para ser atendidos, en la oficina de Calasparra se sitúa por debajo de los tres minutos, muy por debajo de los 10 minutos que se marcó la Agencia Tributaria en el marco del proyecto ‘store’.

En virtud del convenio que mantienen la Agencia Tributaria y el ayuntamiento de Calasparra, el organismo tributario colabora en la gestión de tributos municipales como el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, los vados o los mercados semanales. Gracias a esta colaboración, la recaudación municipal durante el pasado ejercicio 2024 superó los 4,2 millones de euros.