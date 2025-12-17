Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo electoralMuerto en MazarrónOposiciones EducaciónRescate en ÁguilasEntradas Real Murcia - Betis
instagramlinkedin

Cehegín celebra el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas' en el marco de su Año Jubilar

En este encuentro participarán las Cuadrillas de Purias, Torreagüera, Huebras, Rambla de Oria, Animeros de la Posa la Compañía y los Animeros de Cehegín

Presentación del XI Encuentro de Cuadrillas ‘José El Pelaillas’

Presentación del XI Encuentro de Cuadrillas ‘José El Pelaillas’ / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado oficialmente el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas', un evento consolidado como referente de la música popular y tradicional del municipio, que se celebrará el próximo 28 de diciembre. La presentación estuvo a cargo de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el concejal de Turismo, Rosendo Ciudad, y Emilio J. López, secretario de los Animeros de Cehegín.

Un evento consolidado como referente de la música popular y tradicional del municipio

Formaciones musicales invitadas

Encuentro de Cuadrillas

Encuentro de Cuadrillas / La Opinión

En este encuentro participarán las Cuadrillas de Purias, Torreagüera, Huebras, Rambla de Oria, Animeros de la Posa la Compañía y los Animeros de Cehegín. El acto comenzará a las 9 de la mañana con el recibimiento a las Cuadrillas, seguido de una peregrinación desde La Bodeguica hasta el Convento. A las 10:30 horas se celebrará una Misa de Ánimas en el Convento, en conmemoración del Año Jubilar. A las 11:30 horas se realizará un Pasacalles de las Cuadrillas hasta el Mercado de Los Caños, donde a las 12 horas tendrá lugar el Pase de Cuadrillas y el baile suelto.

El sábado 27 de diciembre se celebrará en la Escuela del Vino una conferencia a cargo de Víctor Javier Martínez

Además, en el marco del XI Encuentro de Cuadrillas, el sábado 27 de diciembre, a las 20 horas, se celebrará en la Escuela del Vino una conferencia a cargo de Víctor Javier Martínez, titulada “Instrumentos musicales históricos que vuelven a sonar”, que permitirá conocer y poner en valor los instrumentos tradicionales de la música popular.

"Preservar y difundir las tradiciones musicales locales"

La alcaldesa Alicia del Amor ha querido destacar la labor de los Animeros de Cehegín, que con su dedicación y pasión han logrado preservar y difundir las tradiciones musicales locales durante años, convirtiéndose en auténticos guardianes del folclore. Asimismo, subrayó que este encuentro se enmarca en la celebración del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, a la que todas las cuadrillas participantes rendirán culto, reforzando el vínculo entre la música popular, la devoción y la identidad cultural de Cehegín.

Noticias relacionadas y más

El XI Encuentro de Cuadrillas coincide además con la celebración del Mercado de Los Caños, convirtiendo este domingo a Cehegín en un gran punto de encuentro para el turismo de interior, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la música ancestral, el folclore y la riqueza de la artesanía local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
  2. Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
  3. Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
  4. Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
  5. La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
  6. El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
  7. Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
  8. El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio

Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar

Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar

Los ciudadanos de Calasparra valoran con un sobresaliente la nueva oficina de la Agencia Tributaria en el municipio

Los ciudadanos de Calasparra valoran con un sobresaliente la nueva oficina de la Agencia Tributaria en el municipio

Cehegín celebra el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas' en el marco de su Año Jubilar

Cehegín celebra el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas' en el marco de su Año Jubilar

La Fundación Camino de la Cruz hace balance de los proyectos desarrollados y renueva su compromiso de cara a 2026

La Fundación Camino de la Cruz hace balance de los proyectos desarrollados y renueva su compromiso de cara a 2026

La plantilla de la Policía Local de Lorca crecerá hasta los 138 agentes en 2026

La plantilla de la Policía Local de Lorca crecerá hasta los 138 agentes en 2026

El PSOE de Molina denuncia una "chapuza" en las obras de una avenida que "ha inundado viviendas con aguas fecales"

El PSOE de Molina denuncia una "chapuza" en las obras de una avenida que "ha inundado viviendas con aguas fecales"

La taracea de Paco Montero, desde la costa aguileña al escaparate internacional

La taracea de Paco Montero, desde la costa aguileña al escaparate internacional

Servicios Sociales de Lorca pone en marcha un estudio para analizar las principales necesidades de cinco barrios

Servicios Sociales de Lorca pone en marcha un estudio para analizar las principales necesidades de cinco barrios
Tracking Pixel Contents