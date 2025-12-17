Cehegín celebra el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas' en el marco de su Año Jubilar

El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado oficialmente el XI Encuentro de Cuadrillas 'José El Pelaillas', un evento consolidado como referente de la música popular y tradicional del municipio, que se celebrará el próximo 28 de diciembre. La presentación estuvo a cargo de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el concejal de Turismo, Rosendo Ciudad, y Emilio J. López, secretario de los Animeros de Cehegín.

Un evento consolidado como referente de la música popular y tradicional del municipio

Formaciones musicales invitadas

Encuentro de Cuadrillas / La Opinión

En este encuentro participarán las Cuadrillas de Purias, Torreagüera, Huebras, Rambla de Oria, Animeros de la Posa la Compañía y los Animeros de Cehegín. El acto comenzará a las 9 de la mañana con el recibimiento a las Cuadrillas, seguido de una peregrinación desde La Bodeguica hasta el Convento. A las 10:30 horas se celebrará una Misa de Ánimas en el Convento, en conmemoración del Año Jubilar. A las 11:30 horas se realizará un Pasacalles de las Cuadrillas hasta el Mercado de Los Caños, donde a las 12 horas tendrá lugar el Pase de Cuadrillas y el baile suelto.

El sábado 27 de diciembre se celebrará en la Escuela del Vino una conferencia a cargo de Víctor Javier Martínez

Además, en el marco del XI Encuentro de Cuadrillas, el sábado 27 de diciembre, a las 20 horas, se celebrará en la Escuela del Vino una conferencia a cargo de Víctor Javier Martínez, titulada “Instrumentos musicales históricos que vuelven a sonar”, que permitirá conocer y poner en valor los instrumentos tradicionales de la música popular.

"Preservar y difundir las tradiciones musicales locales"

La alcaldesa Alicia del Amor ha querido destacar la labor de los Animeros de Cehegín, que con su dedicación y pasión han logrado preservar y difundir las tradiciones musicales locales durante años, convirtiéndose en auténticos guardianes del folclore. Asimismo, subrayó que este encuentro se enmarca en la celebración del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, a la que todas las cuadrillas participantes rendirán culto, reforzando el vínculo entre la música popular, la devoción y la identidad cultural de Cehegín.

El XI Encuentro de Cuadrillas coincide además con la celebración del Mercado de Los Caños, convirtiendo este domingo a Cehegín en un gran punto de encuentro para el turismo de interior, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la música ancestral, el folclore y la riqueza de la artesanía local.