El Ayuntamiento de Lorca se encargará de construir en centro de salud de San Cristóbal

El proceso de licitación y posterior construcción del nuevo centro de salud de San Cristóbal será llevado a cabo por el Ayuntamiento de Lorca. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, así lo desvelaba este miércoles, cuando aludía a la mayor agilidad de la Administración local a la hora de gestionar cuestiones de este tipo como motivo principal de la decisión adoptada por la Consejería de Salud.

Concretamente, las arcas municipales recibirán los 4,5 millones de los alrededor de 8 que está previsto sean necesarios para poner en funcionamiento la estructura; mientras que Salud llevará a cabo de forma directa los trámites y la inversión necesaria en lo referido a la dotación material, equipamiento médico y gastos asociados. Consultado acerca del estado del proyecto, Gil Jódar aseguraba que está previsto que la presentación pública del proyecto se lleve a cabo en los primeros meses de 2026 y que la construcción se inicie poco después.

Fulgencio Gil, este miércoles durante su comparecencia. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe recordar que finalmente el servicio de Urgencias (SUAP) no será ubicado en San Cristóbal debido a las limitaciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura –se trata de una zona inundable– y volverá, tal y como adelantó esta Redacción, al centro sanitario de San Diego, en pleno proceso de ampliación. "De esta forma el SUAP va a poder entrar en servicio mucho antes", señalaba el primer edil.

En este sentido, es relevante destacar que las obras arrancaron el pasado mes de noviembre en San Diego. Con un plazo de ejecución de 20 meses, el Gobierno regional invierte casi 3 millones de euros en el lugar para aumentar en 630 metros cuadrados el espacio, así como rehabilitar la práctica totalidad el centro sanitario.

Críticas socialistas

Sin embargo, el anuncio del alcalde no era bien recibido por el Partido Socialista, principal fuerza opositora en el municipio. En primer lugar, desde el PSOE se acusaba al equipo de Gobierno de "inventarse trabas para no construir el SUAP de San Cristóbal", mientras que en esta ocasión el viceportavoz de la agrupación socialista, José Ángel Ponce, culpaba al alcalde de llevar "dos años sin mover un dedo" para levantar el centro de salud de San Cristóbal.