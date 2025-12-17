Seguridad Ciudadana
La plantilla de la Policía Local de Lorca crecerá hasta los 138 agentes en 2026
Esta cifra, la más alta de la última década, se complementa con la mejora de los materiales del cuerpo
El Ayuntamiento de Lorca pondrá en marcha los procesos selectivos que sean necesarios para cubrir las jubilaciones y ampliar la plantilla de la Policía Local hasta los 138 agentes. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, así lo indicaba este miércoles, a la vez que señalaba como "prioridad absoluta" la seguridad en el municipio.
Así, además de los medios personales, el regidor explicaba que "aunque la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Gobierno de España y del Ministerio del Interior", el Consistorio empleará "todos los recursos a su alcance" para mantener la tranquilidad "en todas las calles y pedanías de Lorca".
A este respecto, Gil Jódar recordaba que en los últimos meses se ha procedido a la mejora y renovación general del equipamiento policial, incluyéndose la adquisición de 11 vehículos, dos drones, una decena de emisoras con sistemas especiales de comunicación y 123 chalecos antibalas, además de la construcción de una nueva galería de tiro en el Cuartel de Sutullena financiada por el Gobierno regional. "El índice de criminalidad subía en este municipio anualmente un 22%, ahora hemos logrado que baje el 3,3%, pero no nos conformamos, queremos más" apostillaba.
Expulsión de extranjeros
Del mismo modo el primer edil recordaba que la intención del Ayuntamiento de personarse en los procesos judiciales de delincuentes extranjeros reincidentes con el objetivo de conseguir su expulsión del país. "En Lorca no hay cabida para quienes generan inseguridad. No vamos a tolerar que quienes cometen delitos graves pongan en peligro la seguridad de nuestros vecinos. Perseguiremos hasta el máximo todas las vías legales para agilizar su expulsión" sentenciaba. Entre los delitos que motivan esta petición están, además de los robos violentos, otros como la falsedad documental, el uso de pasaportes falsos o los empadronamientos fraudulentos. También se incluyen en el 'modelo de tolerancia cero' casos de conducción bajo efectos (alcohol/drogas) con reincidencia o con lesiones a terceros.
