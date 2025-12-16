La 'tardebuena' en Lorca también se vivirá en la Plaza de España

La música será la gran protagonista en el Casco Histórico de Lorca el próximo miércoles, día de Nochebuena. Y lo será de la mano de la reconocida banda 'Camarote de los Hermanos Marx', que pondrá banda sonora al 'tardeo' en el que se espera una masiva afluencia de lorquinos y visitantes. Así lo desvelaba la edil responsable de Festejos, María de las Huertas García, que daba todos los detalles del concierto.

Así, será a partir de las seis de la tarde del día 24 cuando la Plaza de España vuelva a vibrar con el citado concierto. "Esta Navidad volvemos a apostar por el casco antiguo de la ciudad con una propuesta muy interesante que amenizará musicalmente los minutos previos a las celebraciones de Navidad" aportaba.

La edil de Festejos durante su comparecencia. / L.O.

En este sentido, la concejala ponía el foco en la gran afluencia que se espera para estos días en el casco histórico. "Será punto de encuentro para los que a esa hora estén disfrutando de la ‘quedada’ de Nochebuena. Es habitual que las calles del centro, Álamo, Almirante Aguilar, Corredera, Alporchones… y las Plazas, de Calderón de la Barca, Real, San Vicente, Arcoíris, Joaquín Castellar… se llenen de lorquinos, pero cada vez más también de muchos visitantes que acuden desde poblaciones limítrofes para disfrutar de este clásico", terminaba recordando García Pérez.

Eje central

Al respecto de la Plaza de España, cabe recordar que en los últimos años se ha convertido en el punto central de las festividades, especialmente las navideñas. Así, tras el encendido del alumbrado, próximamente será escenario de la llegada de Papá Noel, así como de los principales conciertos en Nochebuena y Nochevieja, culminando su protagonismo con la llegada de los Reyes Magos el próximo 5 de enero.