Servicios Sociales de Lorca pone en marcha un estudio para analizar las principales necesidades de cinco barrios

Cinco barrios de la Ciudad del Sol serán analizados para identificar sus principales necesidades con el objetivo de desarrollar, en un futuro cercano, entornos integradores y de convivencia social. Particularmente, se estudiarán los barrios contenidos en el distrito V de la Ciudad del Sol, es decir, Santa María, San Juan, San Pedro, Santiago, San Mateo y La Isla; que albergan a cerca del 20% de la población del municipio.

María Castillo, edil responsable de Derechos y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca así lo anunciaba, destacando que en la activación se invertirán más de 80.000 euros procedentes de las arcas autonómicas y municipales. "La intervención se basa en la elaboración de un proyecto que se desarrollará a lo largo del próximo año, con múltiples actividades comunitarias dirigidas a promover la integración social de colectivos y personas, atendiendo especialmente aquellas en situaciones más desfavorables o que puedan estar en riesgo de exclusión, niños, etc.; propiciando con ello el desarrollo de entornos participativos, integradores y de convivencia social en un marco comunitario", explicaba.

María Castillo, en el centro, junto a personal de Servicios Sociales. / L.O.

Para desarrollar los planteamientos del proyecto, desde el Consistorio se procederá a la contratación de un trabajador social y un monitor de ocio y tiempo libre, que tratarán de dinamizar a la comunidad, manteniendo un continuo diálogo con los actores sociales de cada zona, los propios vecinos y las entidades presentes en el territorio, a la vez que darán a conocer los diferentes eventos al público general. "La idea principal es hacer protagonistas siempre a la propia ciudadanía y a los vecinos. Ahora mismo, ya nos encontramos en la primera fase de estudio y, posteriormente, con los resultados del mismo, se desarrollarán los distintos proyectos para mejorar las zonas", concretaba la concejala.

Participación ciudadana

A este respecto, María Castillo hacía hincapié en el valor de la Administración local a la hora de dar continuidad a este tipo de procesos participativos a través de diferentes ordenanzas, así como garantizando su continuidad con la asignación de recursos humanos, financieros y logísticos. "Y lo hacemos teniendo en cuenta, además, a todos los agentes, que de una manera directa o transversal influyen a nivel barrio, como pueden ser empresas o centros de investigación; junto a entidades del tercer sector, fundamentales para apoyar todo el proceso de diagnóstico e intervención en el entorno comunitario; además de a las propias ‘personas’ que viven en el territorio y las organizaciones de base", aportaba.

María Castillo, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Además de la ciudadanía, Castillo Castro hacía alusión a las diferentes asociaciones y organizaciones de vecinos de los barrios como eje fundamental del programa. "Cumplen un papel imprescindible en la elaboración, gestión, coordinación y seguimiento para la implementación de las propuestas participativas, siendo protagonistas y parte de las soluciones locales y no simplemente personas pasivas de acciones propuestas por otros", reseñaba.

Por último, la concejala agradecía a la Comunidad Autónoma la concesión de los fondos necesarios –más de 70.000 euros– para la ejecución de gran parte del proyecto, "demás de su apuesta por el desarrollo de políticas de carácter social dirigidas a aquellos que más lo necesitan".