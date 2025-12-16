Sepor de Lorca reconoce a los alumnos de hostelería del instituto San Juan Bosco

Cerca de un centenar de personas componen el equipo que, cada año, atiende los diferentes eventos de corte gastronómico que se celebran cada año en el marco de Sepor. No obstante, esta labor no recae en ninguna empresa consolidada, sino que, desde hace más de una década, son los alumnos de los diferentes ciclos de hostelería del IES San Juan Bosco los encargados de hacerlo como parte de su periodo de prácticas, cumpliendo con creces año tras año.

Tanto es así que este martes el Consejo Rector de la feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca liderado por el alcalde, Fulgencio Gil, volvía a reconocer la extraordinaria labor de los estudiantes con la tradicional entrega de distinciones tras la culminación del certamen. "Sois uno de esos elementos, fundamental diría yo, que contribuyen al éxito de la feria, por lo que desde aquí os traslado nuestro agradecimiento y enhorabuena por el gran trabajo que lleváis a cabo y gran el talento que ponéis de manifiesto", destacaba el regidor durante su intervención.

El Consejo Rector en el salón de actos del San Juan Bosco. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe destacar que el servicio de catering del IES San Juan Bosco atiende la práctica totalidad de los diferentes eventos gastronómicos que empresas, colaboradores e instituciones celebran en el marco de Sepor, ya sea en formato desayuno, vino español, comida o cena. De hecho, durante la pasada edición del certamen fueron más de una veintena las ocasiones en las que los componentes del instituto dejaron patente los grandes profesionales que serán en el futuro.

Futuro asegurado

"Sois un ejemplo a seguir y seguro que aportaréis grandes logros al panorama hostelero de Lorca", concluía Gil Jódar. Por su parte la gerente de Sepor, Patry Bermúdez, aprovechaba la ocasión para agradecer el esfuerzo de la dirección, el profesorado y los alumnos y alumnas del instituto, que cada año se ponen a disposición de la feria sin dudarlo. "Trabajar con ellos lo hace todo mucho más sencillo y, una vez pasada la vorágine de la feria, es justo reconocer el grandísimo trabajo que hacen", señalaba.