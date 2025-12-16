Beniel pone en marcha las propuestas ciudadanas de los VIII Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Beniel ha iniciado la ejecución de las tres propuestas más votadas por la ciudadanía en los VIII Presupuestos Participativos, un proceso que destina 50.000 euros a inversiones decididas por los vecinos del municipio. Las tres iniciativas que han contado con mayor respaldo en la consulta ciudadana han sido la ampliación del proyecto de recuperación del bosque de ribera del río Segura, la instalación de señales luminosas en pasos de peatones y la creación de una nueva zona de sombra en las instalaciones deportivas municipales.

La actuación más votada ha sido la ampliación del bosque de ribera del río Segura, a la que se destinan 17.000 euros. Los trabajos, que serán desarrollados por ANSE, darán continuidad a un proyecto iniciado en 2018 y se ejecutarán en un nuevo tramo del cauce. La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha destacado que “siete años después, la ciudadanía respalda esta iniciativa ambiental, apostando por su ampliación a nuevos tramos del río”.

La segunda propuesta, relativa a la mejora de la seguridad vial mediante la instalación de señales luminosas en pasos de peatones, ya se encuentra ejecutada. En total, se han instalado 13 señales en distintas vías principales del casco urbano, huerta y pedanías, con una inversión de 17.664 euros. Morales ha subrayado que “se trata de una actuación prioritaria para mejorar la seguridad en puntos con mayor tránsito peatonal”.

La tercera propuesta consiste en la instalación de un toldo corredero para sombraje en la zona de raquetas, con una inversión de 14.943 euros, que permitirá mejorar el confort de los usuarios durante los meses de mayor calor. La regidora ha declarado que “esta intervención responde a la necesidad de adaptar los espacios deportivos a las altas temperaturas”.

En la consulta ciudadana, otras propuestas como la ampliación del parque de calistenia, la mejora de centros sociales en pedanías o la renovación de una pista de tenis, también obtuvieron un amplio respaldo. La concejalía de Participación Ciudadana ha decidido que estas actuaciones se ejecuten con cargo al presupuesto municipal de 2026, con el objetivo de dar respuesta a las propuestas respaldadas por la ciudadanía.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que "el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026 contempla una inversión de 50.000 euros para ejecutar el resto de iniciativas de los VIII Presupuestos Participativos". De esta forma, ha concluido Morales, "consolidamos un modelo basado en escuchar y dar continuidad a los proyectos vecinales”.