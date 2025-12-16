Archena refuerza la limpieza, el reciclaje y el cuidado de zonas verdes con un nuevo servicio integral más eficiente

El Ayuntamiento de Archena ha puesto en marcha un nuevo contrato de gestión integral de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes que marca un antes y un después en la forma de cuidar la ciudad. El servicio, adjudicado a la empresa Actúa, del Grupo Hozono Global, tendrá una duración de 12 años y una inversión anual de 2,26 millones de euros.

Durante la presentación, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, subrayó la trascendencia del proyecto afirmando que “lo que hoy presentamos no es un contrato más, sino uno de esos días que marcan un antes y un después en la vida de una ciudad”. En este sentido, destacó que se trata de “un cambio de modelo que todos los vecinos van a notar desde el primer día en calles, plazas, jardines y comercios”.

El nuevo contrato supone una apuesta estratégica por la modernización, la sostenibilidad y las personas, tres ejes sobre los que se articula este proyecto de ciudad impulsado por el Equipo de Gobierno.

Más capacidad de reciclaje y una gestión de residuos más eficiente

El nuevo modelo de recogida de residuos permitirá duplicar la capacidad actual del servicio y mejorar de forma notable la separación en origen. La capacidad de recogida aumenta un 133% en envases ligeros, un 168% en papel y cartón y un 55% en la fracción resto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad y economía circular.

El contrato incorpora la recogida selectiva de materia orgánica, nuevos puntos para el depósito de aceite doméstico usado y contenedores específicos para pilas y residuos mercuriales en edificios públicos. En total, se instalarán 730 nuevos contenedores fabricados íntegramente con material reciclado, identificados en braille y con un 20% adaptados para personas con movilidad reducida.

Además, se pondrá en marcha un servicio de recogida 'puerta a puerta' para enseres y para papel-cartón en comercios, evitando acumulaciones y mejorando la imagen urbana.

La flota de vehículos estará compuesta por modelos eléctricos e híbridos diésel + GLP, con etiqueta CERO o ECO, lo que permitirá reducir emisiones de CO₂, consumo de combustible y contaminación acústica.

Limpieza viaria diaria y tecnología para una gestión inteligente

El nuevo contrato garantiza la limpieza de las calles todos los días del año, con refuerzos especiales durante fiestas y eventos. Se incorporará maquinaria eléctrica y de última generación, incluyendo barredoras y camiones eléctricos, equipos para la eliminación de chicles, grafitis y malas hierbas, así como planes anuales de limpieza intensiva e imbornales.

El plan contempla la instalación de 100 nuevas papeleras con cenicero y la dotación de carros eléctricos de apoyo al personal. Además, los vehículos estarán equipados con GPS y los contenedores con sensores de llenado, permitiendo una gestión inteligente y en tiempo real de rutas y recursos.

Más zonas verdes y riego inteligente

El mantenimiento de parques y jardines incluye el cuidado de más de 3.500 árboles, la modernización del sistema de riego mediante control inteligente y el uso de maquinaria 100% eléctrica para optimizar el consumo de agua y reducir el impacto ambiental.

También se incorpora una biotrituradora para el reaprovechamiento de restos vegetales y un programa de control biológico de plagas, con sueltas de insectos beneficiosos, instalación de hoteles de insectos y trampas ecológicas, en el marco del Programa Ceres.

Atención ciudadana y compromiso con las personas

El nuevo servicio pone el foco en las personas y en una administración más cercana. Se habilitará una oficina de atención ciudadana, un teléfono directo y una aplicación móvil para comunicar incidencias, consultar horarios y localizar contenedores. Asimismo, se desarrollarán campañas de concienciación para fomentar el reciclaje, la correcta separación de residuos y el cuidado de los espacios públicos.

En palabras de la alcaldesa, “cuidar Archena no es solo una cuestión estética, es una cuestión de salud, de futuro y de responsabilidad con las próximas generaciones. Un compromiso colectivo que se resume en una idea clara: una Archena más limpia, más verde, más moderna y más sostenible”.