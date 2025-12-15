El semienlace para unir Alguazas con el Arco Noroeste, en manos del Ayuntamiento

Una obra y unos trabajos que quedarán en manos del Ayuntamiento para darle a la localidad conexión directa con el Arco Noroeste. La Comunidad y el Consistorio de Alguazas formalizaron este lunes el acuerdo para que sea la Administración local alguaceña la que ejecute el semienlace entre el municipio y la autovía estatal Arco Noroeste por medio de una subvención regional de un millón de euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, presentó al alcalde de Alguazas, José Gabriel García, y al presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, el convenio aprobado el pasado 11 de diciembre por el Consejo de Gobierno, y destacó que “este millón de euros permitirá desbloquear un proyecto que lleva años esperando una solución”, y añadió: “Estamos dando una respuesta definitiva a una reivindicación largamente planteada por los vecinos y empresarios de Alguazas, que reclaman una conexión directa con el Arco Noroeste”.

En este sentido, García Montoro indicó que “el Gobierno regional continúa invirtiendo para mejorar la conectividad y vertebración de toda la Región, especialmente en aquellos municipios que precisan infraestructuras estratégicas para su desarrollo”, y recordó que “el semienlace es una infraestructura de competencia estatal que hemos decidido impulsar con fondos propios ante la inacción del Gobierno central”.

El Gobierno regional impulsa los trabajos de esta infraestructura estatal con fondos propios "ante la inacción del Estado"

El convenio establece que el Ayuntamiento de Alguazas será el responsable de licitar, expropiar los terrenos necesarios, contratar, dirigir y ejecutar las obras. El proyecto constructivo será redactado por el Consistorio y deberá contar con la aprobación de la Administración estatal y con informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma.

Otras mejoras en el municipio

Durante la reunión, el consejero detalló al alcalde las inversiones realizadas por el Gobierno regional en el municipio. Concretamente, la carretera regional RM-531, que une Alguazas con Campos del Río, cuenta con una inversión cercana a los 8 millones de euros para la rehabilitación del firme y la mejora global del trazado.

García Montoro anunció que el tramo central de la RM-531, con una inversión de 1,2 millones de euros, está próximo a ejecutarse y que ya se han realizado las expropiaciones para comenzar la obra.

A esta inversión se suman otros 200.000 euros invertidos en la carretera RM-533, que conecta Alguazas con Archena, y otros 50.000 euros en obras de conservación en la misma carretera, actuaciones ya realizadas.