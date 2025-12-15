Papá Noel llegará este viernes a la Plaza de España de Lorca

La Plaza de España de Lorca, con su gran árbol de Navidad, volverá a vestirse de gala para recibir a Santa Claus. Así lo anunciaba la edil Festejos, María de las Huertas García, quien señalaba: "este lugar volverá a convertirse en el escenario perfecto para disfrutar de un espectáculo diseñado específicamente para toda la familia".

No obstante, pocos detalles más se conocen del evento que sustituirá a la cabalgata de Papá Noel por la avenida Juan Carlos I –que se mantendrá abierta para no colapsar la ciudad– más allá de que se celebrará el próximo viernes por la tarde. "Queremos ilusionar a los más pequeños y pretendemos hacerlo ofreciendo pocos detalles para que esa noche se emocionen con todo lo que va a pasar. El efecto sorpresa queremos contemplarlo en sus caritas. En esa espera, en esa ilusión, porque para ellos estos días son mágicos y queremos que disfruten y guarden estos recuerdos siempre", señalaba la concejala.

María de las Huertas García durante la presentación del evento. / L.O.

Además, en los próximos días los niños podrán visitar a Santa Claus en el jardín histórico del Palacete de Huerto Ruano. Allí, un año más, estará la 'Casita de Papá Noel' donde los más pequeños podrán entregar sus cartas. "Estarán sus renos, su trineo, los elfos… para que durante la espera puedan fotografiarse con todos los personajes en torno a Papá Noel. Y este año hemos incorporado dos nuevas casitas iluminadas que ofrecerán un espectáculo fuera de lo común", aportaba la responsable municipal de festejos.

Por el soterramiento

En cuanto a la supresión de la cabalgata, García Pérez explicaba que los cortes de tráfico requeridos por las obras de la integración urbana de las vías ferroviarias hacían imposible llevarla a cabo. "Era quizás muy aventurado en estos días proceder al corte de la arteria principal de la ciudad, con todo lo que ello conlleva. No queríamos generar más problemas de tráfico. Cortar la avenida de Juan Carlos I es generar muchos inconvenientes a los automovilistas, en unos días en que muchos ciudadanos de las poblaciones vecinas acuden a Lorca a realizar sus compras. Por ello, se vio factible llevar a cabo un espectáculo en la Plaza de España, como ya ocurrió el día del encendido extraordinario de la iluminación navideña" subrayaba.