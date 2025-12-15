Gran expectación en Lorca por la nueva residencia intergeneracional de Poncemar

Personas mayores, familias con hijos, inteligencia artificial, talleres de todo tipo... Todos estos –y algunos más– serán los ingredientes que se darán cita en la residencia intergeneracional que la Fundación Poncemar construye en estos momentos en Lorca y que, según el gerente de la entidad, Luis Martínez, se espera entre en funcionamiento durante el próximo mes de febrero. Así, el avance de las obras, que ya se encuentran en la fase final, ha motivado a la fundación a poner en marcha el proceso de selección de las personas que formarán parte de este concepto pionero.

Pero antes, hay que dar a conocer el proyecto. Para ello, el pasado miércoles se celebró una jornada informativa a la que acudieron cerca de un centenar de interesados en el proyecto. "Tenemos claro que debemos de explicar por qué es un concepto nuevo y en qué consiste. No tiene nada que ver con una residencia tradicional y entendemos que haya dudas", explica a este diario el gerente.

Luis Martínez, gerente de Poncemar, durante su intervención. / L.O.

De hecho, próximamente se celebrará otro encuentro similar para complementar este esfuerzo pedagógico. "También vamos a hacer visitas a la residencia una vez esté terminada para que, in situ, se entienda mejor lo que pretendemos hacer", aporta, a la vez que resume la idea: "lo que se pretende es un equilibrio entre la autonomía y la independencia del apartamento, con la convivencia en los espacios comunes. Que la vida se desarrolle en comunidades, en los espacios comunes, pero que cada uno tenga su autonomía, su privacidad".

Más allá del dinero

A este respecto, Martínez asegura que las plazas serán "muy económicas", puesto que lo que se busca es encontrar formas efectivas de luchas contra la soledad no deseada, así como estudiar los efectos de la convivencia entre generaciones, no la rentabilidad económica. "Es verdad que es una apuesta difícil porque es un proyecto innovador, pero estamos convencidos de que va a ser bueno y por eso hemos hecho la apuesta", aporta. En este sentido, cabe recordar que la residencia situada en el barrio de San José contará con 18 apartamentos, que serán ocupados por los aspirantes que superen el proceso de selección diseñado por la fundación.

"Muchos de los interesados vienen con la idea de que es una residencia tradicional o una cooperativa de vivienda. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestro reto ahora es comunicar en qué consiste realmente y los múltiples beneficios que puede aportar a las personas que la conformen" termina Martínez.