El encendido de Hannukah pondrá fin este jueves a las fiestas de San Clemente de Lorca

El tradicional encendido público de 'Hannukah' cumple este 2025 15 años desde su recuperación tras el Decreto de Expulsión, y tendrá lugar en el ciuFRONT, a las 20 horas, el próximo 18 de diciembre. Así lo anunciaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, junto al presidente de la Federación San Clemente, Luis Torres del Alcázar, en la sala dedicada al legado judío del citado museo donde se celebrará el evento; un lugar al que llega debido a las obras a las que está siendo sometida la judería del castillo.

Parra Soriano y Torres del Alcázar, este lunes en el ciuFRONT. / L.O.

En esta ocasión, correspondiendo el jueves 18 de diciembre al día quinto de la festividad judía, se han de encender cinco luminarias. Así, el encendido del Shamash, o alimentador, será a cargo de una Israelí recientemente afincada en la Región. El de la primera luminaria lo hará como es habitual el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, siendo el resto de luminarias encendidas por representantes de colectivos de la ciudad. Después del encendido, tendrá lugar un concierto enmarcado dentro del X Festival de música contemporánea judía, Jewish Lorca, a cargo de Dylan, Reed & Cohen revisited by BERNAL y VILLALBA, y la Federación de Mujeres de Lorca participará también con la elaboración de un dulce típico.

Tercera del país

Al respecto del encendido, cabe recordar que el acto de Hannukah se viene celebrando en Lorca desde el año 2010, siendo Lorca la tercera ciudad de toda España y la primera de la Región de Murcia en recuperar el encendido desde el último que se realizara en 1491. En este sentido, Parra Soriano agradecía a la federación su empeño por ser "símbolo vivo de las tradiciones más ancestrales de nuestra historia", a la vez que congratulaba a la entidad por el gran éxito de la última edición de las fiestas patronales que concluirán con el acto del encendido.