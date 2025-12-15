La Comunidad destina más de 7 millones de euros a los agricultores que realizan prácticas para la protección de aves esteparias y paisajes Red Natura

La Comunidad destina más de siete millones de euros de fondos propios para los agricultores que realizan prácticas favorables para la protección de aves esteparias y la conservación de la Red Natura. Mañana se publicará en el BORM el listado provisional de las ayudas, que forman parte del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España (PEPAC) de 2025.

Estas ayudas beneficiarán a unos 250 agricultores de la Región comprometidos con la biodiversidad y el mantenimiento del paisaje agrario tradicional, según detallo la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita este lunes a una finca de cereal en Caravaca de la Cruz, uno de los principales municipios productores de cereal de la Región.

Agricultura compatible con la conservación del territorio

“Estas intervenciones reafirman el compromiso del Gobierno regional con una agricultura compatible con la conservación del territorio, apostamos por un modelo que protege nuestros paisajes, nuestra fauna y el futuro de quienes viven del campo”, explicó la consejera.

La consejera Sara Rubira visita una finca de cereal en Caravaca de la Cruz, municipio que concentra más del 20 por ciento de la línea de ayudas a agricultores y ganaderos por la sequía

Rubira subrayó que estas ayudas se financian íntegramente con presupuesto regional, dentro del Plan Plurianual de apoyo al sector agrario, y permiten que aquellos agricultores que solicitaron las ayudas en la convocatoria 2023, pero quedaron fuera por falta de crédito, puedan acceder ahora a estas líneas vinculadas al cumplimiento de compromisos ambientales.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, incidió que en los últimos tiempos “se ha sensibilizado la consejería de Agricultura con las zonas de secano”, destacando el trabajo de las agrupaciones agrarias, “se ha planteado una mesa del secano, donde se han trasladado la problemática de estos territorios, así como el riesgo de despoblación y abandono de los cultivos”. Por último, el regidor caravaqueño subrayó el trabajo que realizan los agricultores en la zona, “son los que realmente mantienen el medioambiente y el territorio, haciendo una labor socioeconómica fundamental para los entornos rurales”.

Apoyo de las organizaciones agrarias Desde las organizaciones agrarias han puesto en valor esta iniciativa del Gobierno Regional. Desde COAG, José Miguel Marín, ha recordado la “sensibilidad que ha habido desde el Gobierno Regional para dotar estas ayudas, que apoyarán a aquellos agricultores, que se quedaron fuera de la primera convocatoria”. También ha reivindicado que “no haya recortes en la PAC”. Unas ayudas, que en palabras de José Carlos Sánchez de Asaja “vienen a luchar contra la despoblación rural”. Para UPA, su secretario en la Región de Murcia. Antonio Moreno, ha subrayado que “estas ayudas complementan las subvenciones que están llegando de Europa y que no siempre son suficientes”.

Impulso para el tejido agrario

Caravaca de la Cruz concentra 1,44 millones de euros, el 20,6% del total regional, del Decreto de Ayudas Directas por la Sequía (7 millones de euros en total), con 412 beneficiarios y una inyección directa al secano del municipio. Solo la ayuda al cereal, con 1,24 millones de euros, representa el 17,7% del decreto regional.

El Gobierno regional ha destinado al municipio más de 6,92 millones de euros este año 2025 en ayudas generales vinculadas al mantenimiento del tejido agrario

El Gobierno regional ha destinado al municipio más de 6,92 millones de euros este año 2025 en ayudas generales vinculadas al mantenimiento del tejido agrario y medioambiental, con 679 beneficiarios.