El campo de fútbol de Balsicas ya luce nuevo césped "tras décadas de reivindicaciones"

Tras más de dos décadas de reivindicación por el gremio deportivo local, Balsicas, pedanía de Torre Pacheco ya presume de un campo de fútbol 11 con nuevo césped artificial en sustitución del campo de tierra que hasta ahora ha habido.

Además de instalar césped artificial, las actuaciones de mejora han permitido contar con un nuevo espacio de entrenamiento de más de 200 metros cuadrados, una nueva banda de 2 metros de ancho para calentamiento y un nuevo vestuario portátil plenamente dotado para el aseo de los jugadores. También se han renovado las porterías, los banquillos, el vallado perimetral, las redes parabalones y el sistema de riego.

Foto de familia de la inauguración. / Ayto. Torre Pacheco

La obra, que fue licitada por 589.000 euros, «cumple con una demanda histórica del deporte balsiqueño y cumple con nuestro compromiso de hacer de 2025 el año del deporte en Torre Pacheco. Este es el resultado de trabajar con interés y empeño», ha señalado el alcalde, Pedro Ángel Roca, quien ha destacado que «Balsicas suena en el mundo gracias a su deporte, y el deber de las administraciones públicas es apoyar, defender y cuidar a nuestro deporte local para seguir haciendo grande nuestro municipio».

El alcalde, Pedro Ángel Roca, hace el saque de honor en el partido conmemorativo. / Ayto. Torre Pacheco

El edil de Deportes, Pedro Baró, destacaba que, además, «este campo de fútbol servirá para contar a lo ancho con dos campos supletorios de fútbol 7, consolidándose como una instalación deportiva de calidad y vanguardista gracias a todas las actuaciones». «La Escuela de Fútbol de Balsicas reúne a cientos de jugadores cada día entre niños, adolescentes y adultos, y eso significa que Balsicas sigue siendo un referente del fútbol en la Región de Murcia, como lo viene siendo desde hace más de treinta años», concluía Baró.

Partido de inauguración

Para inaugurar estas instalaciones renovadas, los vecinos disfrutaron de un partido conmemorativo que amistosamente enfrentó al Balsicas Senior y al FC Cartagena B.

Han tomado también la palabra Diego Martínez, presidente de la Escuela de Fútbol de Balsicas, y José Castillo, ‘Lupi’, presidente del Balsicas Senior. Por su parte, Martínez señalaba que «gracias al Ayuntamiento, tenemos un campo espectacular. Antes decíamos que era césped natural, pero no es así, porque no había césped», al tiempo que Castillo pedía que «entre todos debemos cuidar esta instalación y conseguir que cada día se sumen más jugadores a su campo».

Plantilla del Balsicas Senior. / Ayto. Torre Pacheco