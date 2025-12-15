Aguas de Lorca también se muda al Casco Histórico

La empresa mixta Aguas de Lorca también se suma a la recuperación del Casco Histórico. Y lo hará invirtiendo tres millones de euros para construir su nueva sede, que sustituirá a los dos bajos que prestan servicio desde hace años tanto a la ciudadanía como a los técnicos del servicio. Fulgencio Gil, alcalde del municipio y Francisco Reyes, gerente de Aguas de Lorca, eran los encargados de presentar este lunes el ambicioso proyecto, que permitirá recuperar una de las manzanas más degradadas de toda la zona, situada entre las calles Zorrilla y Fernando el Santo.

Así, el proyecto incluye la adquisición de la parcela y la construcción del edificio con un plazo estimado de 24 meses. En este sentido, cabe destacar que la inversión será sufragada con los 100.000 € anuales que en la actualidad se tienen que abonar por el alquiler de las oficinas, "sin afectar a las inversiones previstas para renovación, mantenimiento y mejora de redes de suministro en nuestro término municipal".

Vista general de la manzana que será recuperada. / Daniel Navarro / @daninavarrog

De esta forma lo indicaba el primer edil, que calificaba la decisión de "excelente", puesto que contribuirá de forma decisiva a la revitalización del Casco Antiguo de Lorca. "Transformamos un gasto en alquileres en una inversión productiva que genera patrimonio municipal, mejora el servicio de agua y refuerza la vida del centro histórico. Estamos hablando de una oportunidad de regeneración urbana en el casco histórico que no podemos dejar escapar y que vamos a aprovechar para otorgar un nuevo impulso a nuestra zona monumental", aportaba el regidor.

Eficiente, accesible o abierto a la ciudadanía eran algunas de las características del futuro edificio que se destacaban durante la presentación. Por lo que respecta a los datos técnicos, cabe resaltar que la parcela en cuestión cuenta con más de 350 metros cuadrados y permitirá levantar un edificio de más de 1.000, distribuido en planta baja y dos plantas superiores.

Simulación del futuro edificio de Aguas de Lorca. / L.O.

En la planta baja se ubicará la oficina de atención al público y una sala multiusos que estará también a disposición del tejido asociativo y social, mientras que las plantas superiores acogerán las áreas técnicas, administrativas y de dirección. Además, el nuevo inmueble se proyectará bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad universal, respondiendo a las necesidades actuales y futuras del servicio y proporcionando espacios de trabajo más funcionales y modernos para la plantilla.

"Más que nunca"

"En los últimos años se está haciendo más que nunca en el casco histórico y eso se está notando. Estamos recuperando edificios emblemáticos, mejorando calles, impulsando vivienda y llenando el casco histórico de actividad cultural, comercial y social. La nueva sede de Aguas de Lorca confirma que el centro vuelve a atraer proyectos y oportunidades", aportaba Fulgencio Gil, que repasaba las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento en pro de la zona.

En entre ellas la construcción de vivienda pública en las calles Leones, Selgas y Álamo, la próxima reapertura de la Cámara Agraria, la musealización del Palacio de Guevara, la próxima reapertura –tras su rehabilitación– del Teatro Guerra, la instalación de casi 200 luminarias LED y la creación de nuevos espacios como la sala de estudio 24 horas y el centro tecnológico Nube en la Corredera eran algunas de las intervenciones citadas por el alcalde.