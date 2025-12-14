Fallece Manolo ‘Mané’, renovador de las Fiestas de Caravaca

Coincidiendo con el día en el que San Juan de la Cruz se marchó a rezar maitines al cielo, fallecía en Caravaca Manuel Sánchez, a los 92 años, conocido cariñosamente por toda la sociedad caravaqueña como Manolo Mané.

El faro de Stella Maris guio a Manuel hasta la casa del padre, donde ya contempla la misericordia del Cristo de los Voluntarios, arropado por el manto de la Virgen de los Dolores.

Devoto de la Virgen del Carmen, siempre que la salud se lo ha permitido, ha acompañado a la patrona de los mares del Carmelo en su procesión del 16 de julio, siempre vinculado al convento de los carmelitas en Caravaca.

Fue figura clave en la renovación de las fiestas de Caravaca en 1959, cuando un grupo de soñadores decidió dar un giro de 180 grados a los festejos, que cada primera semana de mayo, se celebran en honor a la patrona de la Ciudad Santa, la Vera Cruz.

Fue uno de los Fundadores de la kábila Abul Khatar, decana del Bando Moro. Trajeron a la Semana Grande su popular pólvora. Manolo fue abanderado de la kábila, durante prácticamente sus más de 60 años de historia, consiguiendo levantar las tribunas de la Gran Vía, cada cuatro de mayo, así como fiel defensor de la bandera en el simulacro de batalla de la tarde del tres de mayo, a los pies del baldaquino que corona la corredera caravaqueña. Con su marcha, se va el último fundador, que quedaba vivo de Abul Khatar y también se hace jirón un trozo de la historia reciente de Caravaca.

Procesión de la Virgen del Carmen / Enrique Soler

Aquel grupo de soñadores, que un día decidieron cambiar la historia de las costumbres populares de la ciudad y encaminarla hacía un camino de éxitos imparables, convirtiendolo en el primer festejo de la Región de Murcia que fuera declarado como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Calzados Mané

Manuel Sánchez portando la bandera de Abul Khatar en un desfile del día cuatro de Mayo / Enrique Soler

Hasta su jubilación regentó una zapatería en la antiguamente llamada ‘Plazuela de la Encomienda’, ensanche urbano de la actual calle del pintor Rafael Tegeo. Un establecimiento con cerca de un siglo de historia, que cerraba sus puertas en 2021.

El cronista oficial de Caravaca, José Antonio Melgares, recuerda que este establecimiento nació como “guarnicionería” (o talabartería), donde se fabricaban la mayor parte de los aperos para los animales de monta y de tiro, en una época en que aquel negocio era muy lucrativo, cuando aún el trabajo de la tierra no se había maquinizado. También en aquel lugar se ofrecían a los agricultores “abarcas” para los pies y todo género de objetos para el ganado ovino, cabrío, caballar, mular y bovino, especialmente bozos, cencerros de diferente tamaño e incluso sillas de montar.

El negocio perteneció originariamente a José Sánchez Castillo, de cuyo padre (Manuel) proviene el apelativo de la familia, pues de niño, con su media lengua, solía decir que su nombre era Mané.

Una calle lleva su nombre

Inauguración de la calle que lleva su nombre / Enrique Soler

La Cuesta de las Herrerías lleva, desde el año 2021, el nombre de Manolo Mané. Al acto de descubrimiento de la placa asistieron familiares, amigos y representantes de las fiestas patronales y de otros ámbitos de la sociedad local.

A lo largo de su historia, ha destacado su vinculación con otros ámbitos de la sociedad caravaqueña como la Semana Santa o las Fiestas del Carmen.