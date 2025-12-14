Estudiantes y mayores se unen para celebrar la Navidad en Lorca

Jóvenes y mayores podrán disfrutar de una gran jornada de convivencia como 'fin de fiesta' de las numerosas actividades organizadas por la Concejalía del Mayor en estas semanas previas a la llegada de la Navidad. Así lo informa la edil responsable del ramo a esta Redacción, Mayte Martínez, quien destaca el empeño puesto por el Consistorio en ofrecer "distintas alternativas participativas y de convivencia bajo el marco de las tradiciones navideñas"

"Son iniciativas que sabemos que les encantan, y que se centran –fundamentalmente– en su entretenimiento en estas fechas; les acompañamos, dándoles cariño y ofreciéndoles opciones divertidas y entretenidas que atienden también a estimular su creatividad y mejorar su salud física, cognitiva y emocional", explica la concejala.

Mayte Martínez, edil del Mayor, en una imagen de archivo. / L.O.

Así, tras las diversas actividades llevadas a cabo, la última gran cita tendrá lugar el 19 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, en el Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar, donde se reunirán más de 200 mayores y 150 alumnos de distintos centros educativos del municipio. Allí, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de los colegios 'Pasico - Campillo', Juan González y Sagrado Corazón, que pondrán música al evento.

Después, se llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores de los concursos organizados durante todo el mes en locales sociales, asociaciones y centros de mayores de villancicos, tarjetas navideñas, refranes y felicitaciones, recetas y dulces; para degustar después un típico desayuno navideño. Como complemento, se han coordinado visitas de mayores al Belén Municipal y a los de los Pasos de Semana Santa: Palacio de Guevara, Paso Blanco, Paso Azul, Paso Morado. El martes, 16 de diciembre, por la tarde, de 16:45 a 19:30 horas. Y el lunes 22, por la mañana de 10:15 a 13 horas. También está prevista la visita de “Los Bailongos” y de la cuadrilla “Auroros de Lorca” a residencias del municipio: el 19 diciembre a Domingo Sastre y Caser Residencial, y el 28 a Fundación San Diego.

Durante todo el mes

Por lo que respecta al evento del próximo viernes, la edil matiza que "aunque sea una cita destacada, durante todo el mes de diciembre se han venido desarrollando actividades organizadas desde la Concejalía del Mayor especialmente pensadas para ellos, y de las que se han beneficiado más de medio centenar de mayores del municipio, incluyendo a aquellos que residen en pedanías y enclaves alejados del casco urbano, facilitando en estos casos, incluso, el desplazamiento en autobús".

"Todo lo que se ha organizado ha estado especialmente pensado para nuestros mayores, dentro del programa Cercanos, que como sabemos está orientado a fomentar el envejecimiento activo, la convivencia, la participación social y el bienestar emocional, poniendo especial atención en combatir la soledad no deseada y en mejorar el acceso a actividades culturales y de ocio en zonas rurales", aporta la edil.

Un grupo de mayores asiste a uno de los talleres impartidos. / AYTO. DE LORCA

De hecho, la adscripción de las actividades al citado programa es que ha permitido incluir citas de tipología tan diversa, que además de la que quedan por desarrollar, con talleres formativos, concursos, visitas culturales y encuentros intergeneracionales, tales como: Visitas al Campus Universitario de Lorca, con participación de los mayores en los talleres de dietética, nutrición y manipulación de alimentos (2 de diciembre); o las salidas concertadas acompañadas de azafatas/os a mercadillos navideños los días 3, 4 y 5 de diciembre, con servicio de autobús para 300 mayores de pedanías.

"En definitiva, una planificación para esta Navidad centrada en la participación y la tradición, con actividades centradas en las costumbres navideñas lorquinas, pero sin perder de vista la necesidad de promover la convivencia y ofrecer alternativas de ocio que mejoren la salud física, cognitiva y emocional de nuestros mayores", concluye la edil.