Lorca pone en valor la figura del cronista recuperándola por partida doble

El municipio de Lorca ya no tiene un cronista; sino dos de hecho. Y es que, tomar el relevo del insigne Juan Guirao García, fallecido en 2020, no es tarea fácil. No obstante, Manuel Muñoz Clares y Andrés Martínez Rodríguez tienen todos los mimbres para hacerlo de la mejor manera posible. Así quedaba patente en el transcurso del acto institucional de nombramiento del historiador (Muñoz) y el arqueólogo (Martínez), que el alcalde de Lorca presidía –tras hacerse oficial el nombramiento en el Pleno del pasado día 26 de noviembre– en la antigua Colegiata de San Patricio.

Según destacaba el alcalde, Fulgencio Gil, la elección del templo más importante de Lorca no era un acto azaroso, sino un nuevo homenaje a los dos cronistas, pues los dos fueron los encargados de seguir y documentar tanto las obras de restauración de la iglesia tras los terremotos de mayo de 2011; como las excavaciones arqueológicas que se sucedieron por aquel entonces, gracias a las que, entre otras cuestiones, se constató la existencia de la iglesia de San Jorge, sobre la que se levantó la que fuera iglesia Colegial.

San Patricio durante el acto de nombramiento. / L.O.

"En la, hasta hace bien poco, ciudad ‘dormida’, que invitaba al olvido, con fachadas apeadas y viejos portalones cerrados, que vamos camino a transformar, asistimos al final de la ‘sede vacante’ dejada hace ya cinco años por el último cronista oficial de Lorca, Juan Guirao García", señalaba el regidor que, como no podía ser de otra manera, tenía un recuerdo especial para Juan Guirao: "aún no se han disipado los ecos de su voz en el Archivo Histórico Municipal al que dio nombre tras su inesperada marcha, una cálida mañana de hace ya cinco veranos. Hombre de fina ironía ocupó como Cronista Oficial de Lorca el espacio que dejó su siempre admirado Joaquín Espín Rael".

Esta referencia, daba pie al primer edil a hacer un repaso por la larga trayectoria de cronistas, a los que rendía homenaje, remontándose hasta el "primer Cronista Oficial de Lorca, al presbítero José María Campoy García, miembro fundador de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histórica de Toledo de la que poseyó la medalla IX. Y a Joaquín Espín Rael, cuyos artículos y libros siguen siendo una referencia para historiadores y arqueólogos".

Cargo de autoridad

En este sentido, Gil Jódar destacaba que el acto era "un homenaje a cronistas antiguos, modernos y contemporáneos" pero, sobre todo, una ocasión para poner de manifiesto el "honor y dignidad" de los recién nombrados, que ya ostentan un cargo de autoridad. Del mismo modo, el alcalde defendía la necesidad de la presencia de la figura del Cronista "más que nunca" debido al apogeo de la Inteligencia Artificial.

Andrés Martínez durante el acto. / L.O.

Al hilo de esta cuestión, Gil Jódar recordaba que Muñoz y Rodríguez eran elegidos por sus "acreditadas y extensas labores de estudio, investigación, divulgación del patrimonio y aspectos históricos, y su compromiso continuado con la preservación y proyección de la memoria colectiva de la ciudad. Nombrarlos cronistas oficiales –continuaba- no solo es un reconocimiento justo a la labor de ambos, sino también una garantía de que la historia de Lorca seguirá siendo contada con la sensibilidad, el rigor y el amor que exige", declaraba, para terminar agradeciendo a los homenajeados su disposición para llevar a cabo la labor encomendada por el Pleno lorquino.