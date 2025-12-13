Las terrazas de Lorca podrán abrir en Navidad hasta las 2 de la madrugada

Los bares y restaurantes de Lorca que dispongan de terraza podrán mantenerla abierta al público hasta las 2 de la madrugada durante las próximas festividades navideñas. Según explicaba el Ayuntamiento a través de un comunicado, la medida se habría puesto en marcha con el objetivo de "dinamizar la actividad económica vinculada a la hostelería y reforzar la oferta de ocio en la ciudad".

En concreto, el Consistorio ha acordado la ampliación excepcional del horario de funcionamiento de las terrazas de los establecimientos hosteleros del término municipal, que se aplicará los viernes, sábados y vísperas de festivos durante el mes de diciembre de 2025 y hasta el 7 de enero de 2026, permitiendo el uso de terrazas (incluido desmontaje y retirada de mesas y sillas) hasta las 02:00 horas.

Plaza Arcoíris de Lorca, abarrotada, durante la pasada Navidad. / L.O.

Del mismo modo, la administración local ha autorizado a la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca (Hostelor) la instalación de mobiliario adicional y módulos de barra, así como la utilización de equipos de música ambiental en las terrazas de los establecimientos asociados, los viernes, sábados, vísperas de festivos y festivos, entre el 5 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. Esta autorización incluye, de manera excepcional, la instalación de mobiliario en la Plaza de España hasta la 01:00 horas del 1 de enero de 2026.

Referente regional

"Con estas acciones se busca consolidar a Lorca como un referente regional del ocio navideño, favoreciendo la dinamización económica y social del municipio y potenciando sus calles, plazas y actividades culturales", aseguraba el Consistorio en su comunicado, que terminaba poniendo de manifiesto la conformidad para con las medidas expresada tanto por la Policía Local como por los servicios técnicos municipales. "Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Lorca refuerza su compromiso con la hostelería local, contribuyendo a que la ciudad sea un referente regional del 'tardeo' y un destino atractivo para el ocio navideño, tal como se ha venido promoviendo en años anteriores", apostillaban fuentes municipales.