Tres personas fingen ser víctimas de un robo y acaban detenidas en Molina de Segura

Tres sujetos han sido detenidos por simular ser víctimas de un robo en Molina de Segura.

En el caso del primero, simuló ser víctima de un supuesto robo en el que tres hombres lo asaltaron para arrebatarle la cartera. Presentó una denuncia a principios del pasado mes de noviembre donde ponía de manifiesto haber sido víctima de un robo por parte de tres hombres que se acercaron bajo la excusa de pedirle un cigarro, para en un momento de descuido, empujarle y arrebatarle la cartera que portaba consigo con diversa documentación y una gran cantidad de dinero en metálico.

La segunda persona detenido fingió haber sido víctima de una mujer que le habría quitado el bolso mediante un tirón. Llegó a presentar un parte médico por las supuestas lesiones sufridas. En este caso también se presentó una denuncia donde ponía en conocimiento de los agentes que cuando se encontraba paseando por la calle, una mujer le arrebató el bolso que portaba mediante un tirón, haciendo que esta cayera al suelo, motivo por el que llegó a adjuntar a la denuncia presentada un parte médico de las supuestas lesiones sufridas.

El tercer detenido pretendía justificar una pérdida económica simulando ser víctima de un robo con violencia en el que le obligaron a realizar transferencias bancarias. Explicó que había sido abordada e introducida en un vehículo a la fuerza, y le habrían obligado bajo amenazas a realizar varias transferencias bancarias.

Los tres individuos han sido imputados por simulación de delitos. Los detenidos pasarán a disposición de la Autoridad Judicial por estos hechos para que se determinen las medidas cautelares a adoptar. En caso de ser condenados, se podrían enfrentar a penas que podrían oscilar desde 12 meses de multa a penas de prisión de hasta dos años.