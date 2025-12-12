Portmán estrena una calle Mayor renovada, moderna y funcional

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, junto a la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha inaugurado oficialmente la renovada calle Mayor de Portmán, una actuación que ha supuesto la transformación integral del principal eje urbano, social y comercial de la localidad, con una inversión total de 1.084.871,44 euros.

La intervención se ha desarrollado en la calle Polavieja, conocida popularmente como calle Mayor, un espacio clave para la vida diaria de Portmán y para su actividad comercial y hostelera. La actuación ha permitido convertir esta vía en un eje urbano más accesible, sostenible y orientado al peatón, mejorando de forma notable la calidad del espacio público.

Durante el acto inaugural, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, destacó que “hoy Portmán estrena una calle completamente renovada, moderna y funcional, que se ha convertido en la mejor calle con la que cuenta actualmente todo el municipio”. El regidor agradeció “la implicación de todos los técnicos, empresas y trabajadores que han participado en esta obra” y subrayó “el compromiso de unos vecinos participativos y reivindicativos, que saben defender su pueblo y su futuro; como alcalde, me siento profundamente orgulloso de Portmán”.

Una transformación integral del principal eje urbano

La calle Mayor destaca por su sinuoso trazado y por albergar edificaciones de especial valor patrimonial y social, como el Teatro Conchita, la Casa Carrión o el histórico edificio del Bar Nuevo, además de ser el principal espacio público de relación entre los residentes.

Las obras han incluido la renovación completa de infraestructuras obsoletas, con nuevas redes de agua potable, saneamiento y pluviales; el soterramiento de líneas aéreas, eliminando impactos visuales y mejorando la seguridad; la peatonalización de la vía y la mejora de la accesibilidad universal; la renovación integral de pavimentos con materiales duraderos y acordes con el carácter tradicional del entorno; la instalación de nuevo alumbrado público eficiente; la plantación de arbolado y vegetación autóctona; la incorporación de nuevo mobiliario urbano y aparcamientos para bicicletas; así como la renovación de la plaza Rubio La Torre, reforzando la continuidad urbana del conjunto.

Inversión total en la calle Mayor de Portmán La renovación de la calle Mayor de Portmán ha contado con una inversión global de 1.084.871,44 euros, correspondiente íntegramente a actuaciones ejecutadas en esta vía y su entorno inmediato. El desglose económico es el siguiente: Obra principal de regeneración urbana: 426.270,09 euros.

Trabajos técnicos asociados: 23.728,10 euros.

Instalación de nuevo alumbrado público eficiente: 13.930,00 euros.

Obras de renovación de redes de agua potable, saneamiento y pluviales, ejecutadas por Acciona: 600.000,00 euros (importe aproximado).

Adecuación del rincón de las Amas de Casa: 3.156,25 euros.

Señalización interpretativa de edificios emblemáticos de la calle Mayor: 17.787,00 euros. Esta inversión ha permitido acometer una actuación integral que mejora de forma sustancial la calidad urbana, la accesibilidad, la sostenibilidad y la imagen del principal eje de convivencia de Portmán.

Plan de Sostenibilidad Turística de Portmán

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Portmán, financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión, y orientado a impulsar un modelo de desarrollo turístico más sostenible, competitivo y respetuoso con la identidad local.

Con la inauguración de la calle Mayor, Portmán da un paso decisivo hacia un modelo urbano más moderno, amable y sostenible, reforzando su identidad y mejorando la calidad de vida de sus vecinos y visitantes