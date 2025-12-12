La Navidad sigue adueñándose de Lorca

Cascanueces, bastones de caramelo, piruletas gigantes, la casita de Papá Noel... múltiples son las decoraciones que estos días van incorporándose a las calles de la ciudad de Lorca como paso previo a la llegada de la Navidad. El último gran espacio municipal en ser 'conquistado' por la fiebre navideña era el Huerto Ruano, cuyo jardín se ha decorado hasta el más mínimo detalle para la ocasión.

"La casa ya de por sí está dotada de un atractivo especial. A ello, se suma su jardín, con unas posibilidades increíbles. A un lado, está la Casita de Papá Noel, y al otro, la Casita Dulce, donde estos días los más pequeños pueden cumplir todos sus sueños con toda clase de delicias típicas de la Navidad" explicaba la edil de Festejos, María de las Huertas García, durante la presentación de los nuevos elementos incorporados al enclave: dos casitas compuestas por más de 500.000 puntos de luz LED.

María de las Huertas García, edil de Festejos de Lorca. / L.O.

Junto a ellas, los visitantes podrán hacerse fotografías pues, gracias a la tecnología de la que disponen, mostrarán distintos ambientes navideños. "Va a ser uno de los principales atractivos para los que visiten estos días la Casita de Papá Noel, como también lo serán todos los elementos que ocuparán el jardín para que los más pequeños disfruten del ambiente navideño" declaraba García Pérez.

En este sentido, la edil recordaba los grandes árboles de navidad que, también con luminarias de este tipo, decoran diferentes puntos del municipio. Elaborados por alumnos de los programas de empleo desarrollados por el Ayuntamiento a lo largo de los años, los depósitos municipales ya disponen de 36 de estas unidades. En total, la iluminación de estos elementos árboles está integrada por 20.500 metros de tira led, de la que 2.400 son de luces de RGB y el resto son blancas con flash, haciendo un total de 410.000 bombillas instaladas.

Alternativas para conciliar

Por otro lado, con el objetivo de que sea más fácil disfrutar del periodo navideño, este viernes se anunciaba la puesta en marcha del programa 'Magia de conciliar en Navidad', un recurso que permitirá a las familias de Lorca compatibilizar sus quehaceres diarios con el cuidado de los más pequeños. De nuevo María de las Huertas García, que también ostenta la delegación de la concejalía de Mujer, explicaba que serán un total de 255 plazas las que se pondrán a disposición de los lorquinos tanto del casco urbano como de las diferentes pedanías. En la ciudad la ‘Magia de conciliar en Navidad’ se desarrollará en distintas salas del Palacete de Huerto Ruano, cuyos espacios serán adecuados para la presencia de los pequeños.

Presentación de los talleres de conciliación. / L.O.

"Habrá talleres de juguetes inteligentes con Legos, pintacaras y caracterización navideña, taller de adornos navideños y taller de cartas a Papá Noel. La cocina también estará presente en estas fechas con talleres específicos de dulces navideños (mazapanes, turrones, galletas…). Actividades que entretienen, que les gusta y que son muy útiles", explicaba la concejala.

En el caso de las pedanías, los talleres tendrán lugar en colegios y locales sociales de Almendricos, Purias, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Coy, Río, Cazalla, Morata, Campillo, Marchena, La Hoya, Pulgara, La Escucha, La Campana y La Parroquia. Allí, las actividades previstas son de decoración de árbol de Navidad, gincana navideña ‘La misión de los elfos perdidos’, taller de montaje de belén y tarjetas de Navidad, juegos tradicionales, villancicos y cuentos navideños y taller de dulces navideños. Las inscripciones –y todos los detalles– pueden realizarse a través de la página web del Ayuntamiento.