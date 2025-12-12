El nuevo carril bici de Lorca despierta críticas entre la oposición

El nuevo carril bici de Lorca, que estos días se ejecuta en la carretera de Águilas, no convence a la oposición local. Así lo aseguraba Juan Carlos Segura, edil del PSOE, que tachaba las obras de "auténtica chapuza". "Pone en riesgo la seguridad y la convivencia", aseguraba el concejal, que recordaba el destino inicial de los fondos europeos utilizados para sufragar la nueva vía ciclista: resolver las necesidades reales de movilidad sostenible en el centro urbano.

"Es inaceptable que se destinen 180.000 euros a un proyecto mal ejecutado mientras el centro urbano sigue esperando mejoras reales en movilidad sostenible", declaraba Segura, que además ponía en duda la seguridad de la vía. "Se está realizando sobre un firme irregular y parcheado, sin renovación previa, en una zona inundable que presenta aliviaderos y escalones laterales peligrosos para los ciclistas", apostillaba.

Nuevo carril bici de Lorca, aún en ejecución. / PSOE Lorca

Del mismo modo, el socialista trasladaba las quejas de los vecinos de la zona al respecto de las obras: "se han ejecutado sin informar ni prever el impacto en la vida diaria de quienes viven a lo largo del trazado, generando ruidos, cortes de tráfico y problemas de acceso. La movilidad sostenible no puede hacerse a costa de la tranquilidad y seguridad de los vecinos", terminaba.

A causa del AVE

Por su parte, el equipo de Gobierno emitía un comunicado en el que se rememoraba el motivo del traslado de un proyecto ideado inicialmente para unir el barrio de San Diego con el centro de la ciudad: el soterramiento de las vías férreas a su paso por la ciudad; un cambio que, además, resultaba avalado por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, estas voces aseguraban que en el proyecto de ejecución del carril no se contemplaba la pavimentación de la carretera. No obstante, la concejalía de Pedanías habría actuado en los lugares con el firme "en peor estado"; unas actuaciones que abarcan cerca de tres kilómetros.