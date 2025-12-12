Los Huertos del Vicario, en Caravaca de la Cruz, Premio Regional de Arquitectura 2025

La ‘Recuperación de huertos en interior de manzana. Huertos del Vicario’, en Caravaca de la Cruz, se alza con el Premio Regional de Arquitectura de la Región de Murcia. Así lo ha decidido el jurado de la XXIII edición de estos galardones organizados por el Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, en colaboración con la Fundación CaixaBank.

La intervención, de los arquitectos Enrique Nieto Fernández y Fernando de Retes Aparicio, ha sido reconocida por su capacidad para integrar sostenibilidad, regeneración urbana y puesta en valor del paisaje tradicional mediante la recuperación de huertos históricos y del trazado de antiguas infraestructuras hidráulicas, configurando un nuevo espacio público que devuelve identidad y cohesión al entorno.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó que “el Premio Regional de Arquitectura distingue un proyecto que ejemplifica el potencial de la arquitectura para transformar la ciudad desde la sensibilidad hacia el territorio y sus raíces” y señaló que “esta actuación demuestra cómo una intervención bien planteada puede recuperar espacios infrautilizados, generar valor social y ofrecer a los ciudadanos áreas de convivencia que fortalecen la calidad urbana”.

García Montoro subrayó que “estos galardones permiten visibilizar obras que marcan un camino claro hacia un modelo urbano más sostenible”, e indicó que “desde el Gobierno regional seguiremos impulsando proyectos que refuercen el enfoque social, cultural y técnico de la arquitectura”.

El jurado otorgó el premio en la categoría Nueva edificación a ‘Biotopía Industrial. Oficinas para una nueva ecología urbana’, en Molina de Segura, del estudio Santa-Cruz Arquitectos SLP, y concedió menciones a ‘La Cuadra’, en Cartagena, de Ana Belén López Plazas; a ‘Reciclado Directo II: Costra Orgánica’, en Murcia, de Francisco Javier Peña Galiano; y a ‘Rehabilitación Edificio MRWITT’, en Cartagena, de Martín Lejarraga Azcarreta.

El premio de Rehabilitación y restauración recayó en ‘Telón de Fondo’, en Murcia, de Juan Antonio Sánchez Morales, y se acordó conceder dos menciones a las obras ‘Casa en los Llanos’, en Lorca, de la arquitecta Pepa Díaz Calvo, y a la ‘Restauración del Castillo de Monteagudo, fase A’, en Murcia, de Francisco José Sánchez Medrano.

El galardón de la categoría Espacio público y arquitectura del paisaje fue para ‘Parque Almansa y equipamientos culturales’, en San Javier, de Miguel Martínez Castillejo y Pau Batalla Soriano.

En la categoría de Arquitectura interior y actuaciones efímeras, el jurado concedió un Premio ex aequo a ‘Casa Melón’, en Murcia, de los arquitectos Dictinio de Castillo-Elejabeytia Gómez y María Fernanda Estrada López, y a ‘Flagflat’, en Murcia, de los arquitectos Alejandro Martínez Carrillo y Rosana Galián García. Mientras que las dos menciones correspondieron a ‘Maison Portocale’, de la arquitecta Laura Ortín Jiménez, e ‘Impasse & Tratamiento’, de Manuel Acosta Sánchez.

En la categoría de Innovación y divulgación, el premio fue para ‘Casa-Estudio LAM’, en Molina de Segura, de los arquitectos Emilia Ruipérez Bastida y Raúl Latorre Luna, con menciones al cómic ‘Murcia un sueño urbano’, de Eduardo Batán Bernal, y a ‘Colección Seis’, de Ricardo Carcelén González.

Asimismo, el jurado otorgó el premio especial Sostenibilidad a ‘Centro Cívico Espacio Roldán. Activando resiliencia’, en Torre Pacheco, de los arquitectos Edith Aroca Vicente y José María López Martínez.

Por último, la mención especial Arquitectura Joven fue para ‘Casa Cruda’, en Cartagena, de Elvira Carrión Meroño y José María Mateo Torres. Y el Premio especial a la labor profesional recayó en el arquitecto José María Torres Nadal.