La colaboración de la Agencia Tributaria con el Ayuntamiento de Cehegín abre la puerta a servicios como el plan personalizado de pago

La colaboración entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cehegín permite a los vecinos de la localidad acceder a nuevos servicios como el plan personalizado de pago o la liquidación de los impuestos a través de aplicaciones como ‘bizum’.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó hoy estas mejoras en el servicio a los ciudadanos de la localidad durante su visita a las nuevas instalaciones de la oficina de la Agencia Tributaria en el municipio acompañado de la alcaldesa, Alicia del Amor.

Se integran en el modelo ‘store’ que estamos implantando en las oficinas de los municipios con los que mantenemos acuerdos de colaboración Luis Alberto Marín — Consejero de Hacienda

El titular de Hacienda señaló que las renovadas dependencias “se integran en el modelo ‘store’ que estamos implantando en las oficinas de los municipios con los que mantenemos acuerdos de colaboración”.

Este modelo se caracteriza por ofrecer una atención personalizada y por impulsar la digitalización para reducir la brecha digital, con ‘mupis’ informativos interactivos o un Punto ‘Enséñame’ en el que los ciudadanos pueden realizar sus trámites y gestiones de manera autónoma.

Nuevas dependencias

Las nuevas dependencias apuestan también por la accesibilidad y la inclusión, con medidas como la creación de espacios amplios y diáfanos eliminando barreras arquitectónicas; el empleo de un lenguaje claro; atención telefónica en diversos idiomas o el sistema Navilens para personas con discapacidad visual.

Las nuevas dependencias apuestan también por la accesibilidad y la inclusión, con medidas como la creación de espacios amplios y diáfanos eliminando barreras arquitectónicas

“Este proyecto de oficinas ‘store’ supone una renovación y una unificación de la imagen de la Agencia, pero sobre todo supone una mejora y una homogeneización de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos de la Región para que cualquiera, viva donde viva o tenga la edad que tenga, pueda acceder a los mismos servicios y a los mismos procedimientos”, señaló Marín.

Convenio con el municipio de Cehegín

Visitando las nuevas instalaciones de la Agencia / La Opinión

En el caso de la oficina de la Agencia Tributaria en Cehegín, un total de 3.037 vecinos de la localidad han sido atendidos durante los nueve primeros meses del año. Además, otros 1.592 ciudadanos han hecho uso de los servicios de la Agencia Tributaria a través de la atención telefónica.

El tiempo medio de espera para ser atendidos en la localidad se sitúa de media en 7,7 minutos, muy por debajo del objetivo de los 10 minutos del organismo tributario. Las encuestas realizadas en lo que va de año a los usuarios arrojan un elevado grado de satisfacción, con una nota de 4,8 sobre 5.

La colaboración de la Agencia Tributaria con el Ayuntamiento incluye también la gestión de tributos municipales como el Impuesto de Actividades Económicas o las plusvalías

La colaboración de la Agencia Tributaria con el Ayuntamiento incluye también la gestión de tributos municipales como el Impuesto de Actividades Económicas o las plusvalías, lo que ha contribuido a elevar la recaudación hasta finales de noviembre de este año 2025 hasta los 720.554 euros.

En este sentido, el titular de Hacienda avanzó que la Agencia Tributaria va a empezar a colaborar también con el Ayuntamiento en la gestión de otros tributos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o la gestión catastral.