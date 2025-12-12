Almendricos se convierte en la primera pedanía de Lorca en contar con sala de estudio 24 horas

La red de salas de estudio del municipio de Lorca sigue creciendo. Esta vez, con una nueva ubicación en la pedanía de Almendricos, donde ya se puede hacer uso de una instalación de este tipo con capacidad para veinticinco personas y a la que, además, se podrá acceder las 24 horas del día.

Según informaban las ediles de Vertebración del Territorio, Potenciación Rural y Lucha contra la Despoblación y Participación ciudadana, María del Carmen Menduiña, y María Teresa Ortega, respectivamente, el proyecto habría supuesto una inversión de 23.000 euros, significando un "hito en la lucha contra la despoblación y en la mejora de los servicios públicos en las pedanías".

Interior de la sala de estudio de Almendricos / L.O.

A este respecto, las concejalas explicaban que la actuación para crear la sala ha supuesto una actuación integral en el edifico que la alberga, permitiendo la adecuación completa del espacio, con su todo su equipamiento, incluyendo mobiliario moderno y funcional, la instalación de un sistema de acceso controlado 24 horas mediante tarjetas, la mejora de la seguridad con cámaras de vigilancia y la colocación de cartelería identificativa.

Por primera vez

"Gracias a esta intervención, los vecinos de Almendricos podrán disponer por primera vez de un espacio preparado para el estudio, la formación y el trabajo personal, con las máximas condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad" señalaba Menduiña, que ponía de manifiesto que las mejoras también se extendían a la cercana biblioteca infantil, que ganaba iluminación, accesibilidad y confort.