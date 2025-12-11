El presupuesto del Ayuntamiento de Lorca seguirá creciendo en 2026

Consolidar la estabilidad financiera y la fortaleza económica del Ayuntamiento. Con este objetivo el equipo de Gobierno del municipio de Lorca presentaba este jueves su proyecto de cuentas consistoriales para 2026 –el tercero en tres años de mandato– y que ascenderá hasta los 120,8 millones de euros, es decir, contempla 1,2 millones más que los presupuestos aprobados el pasado día 19 del mes de mayo para 2025.

"Es la primera vez desde 2019 que se presenta el proyecto de presupuesto del año siguiente antes de que se inicie" destacaba al respecto el alcalde, Fulgencio Gil, que daba los datos más significativos del proyecto junto a la primera teniente de alcalde y líder local de Vox, Carmen Menduiña, y la concejala de Economía y Hacienda, Belén Pérez, que será la encargada de dar cuenta, en el próximo Pleno, del contenido del mismo.

Fulgencio Gil durante la comparecencia en que daba cuenta de los datos del presupuesto municipal para 2026. / L.O.

"Será elevada a Pleno antes de que concluya este año para iniciar el 2026 con un presupuesto aprobado, en marcha y a disposición de las necesidades de todos los lorquinos", aportaba el primer edil, que destacaba las mejoras en infraestructuras, comunicaciones, equipamientos y servicios a los ciudadanos contempladas en el presupuesto.

Del mismo modo, Gil Jódar presumía de la reducción de la deuda municipal: "hemos pasado de 105 millones de deuda en 2008 a menos de 23 este 2025; un balance histórico, en el que todas las magnitudes se encuentran en positivo, con un superávit de 3,2 millones de euros, un ahorro neto cercano a los 7 millones de euros, un remanente de tesorería que supera los 8 millones y un resultado presupuestario por encima de los 7 millones de euros".

331.066 euros diarios

Según detallaban fuentes municipales, el montante presupuestado asciende a 120.839.044.40 euros, incluyendo a sus entes dependientes (organismos autónomos y sociedades mercantiles), lo que supone una inversión por habitante de 1.221 euros. "Cada día se destinarán 331.066 euros para atender las necesidades de los lorquinos", ejemplificaba el regidor.

Fulgencio Gil, Carmen Menduiña y Belén Peréz tras su comparecencia. / L.O.

Entre las partidas destacadas, Gil Jódar hacía referencia a la destinada a Seguridad Ciudadana, que contará con un total de 11,7 millones de euros (un 24% más que en 2025) para seguir incrementando la plantilla de Policía Local; o a la de limpieza, capítulo al que se destinarán 21,7 millones de euros. Del mismo modo, se invertirán 700.000 euros en el parque de vivienda municipal, mientras que la rehabilitación del Centro Cultural 'José María Campoy Camacho' recibirá 250.000 euros.

Emergencias y pedanías

Entre las inversiones detalladas durante la presentación, también destacan especialmente las destinadas al servicio de Emergencias, cuyos medios económicos suben un 6,5% hasta alcanzar los 1,27 millones; y la partida para realizar inversiones en pedanías, que suma 1,7 millones, que se verán incrementados por subvenciones complementarias y permitirán luchar contra la despoblación.

Por otro lado, también resulta relevante el montante dirigido a la generación de Empleo y programas de Desarrollo Local, incrementado en 2026 un 15%, hasta alcanzar los 5.175.000 euros; para Servicios Sociales con 967.000 euros y para la gestión y mantenimiento de escuelas infantiles del municipio, que recibirán 516.000 €.