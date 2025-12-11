La Policía Local de Lorca sumará seis nuevos agentes

La plantilla del cuerpo municipal de policía del municipio de Lorca seguirá creciendo. Y es que, este jueves el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicaba la última convocatoria de plazas puesta en marcha por el Ayuntamiento destinada a incorporar media docena de agentes al servicio, que alcanzará así los 137 policías.

Parte de los vehículos de la Policía Local de Lorca. / Daniel Navarro

Según se especifica en el documento, los aspirantes dispondrán de 20 días naturales para inscribirse en la oferta. En cuanto a los requisitos, para poder participar en la prueba selectiva es tener la nacionalidad española, ser mayor de edad, poseer el título de bachiller o técnico equivalente y estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2. En cuanto a las características físicas, se establece una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Del mismo modo, quedarán excluidos aquellos que hayan sido separados mediante expediente disciplinario de cualquier tipo de Administración o que se hallen en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

En dos meses

Al respecto del inicio de la fase de oposición, que se espera sea multitudinaria, el documento establece que se inicie cuando transcurran al menos dos meses desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Según fuentes municipales, se espera que la convocatoria vuelva a ser multitudinaria pues, en el proceso anterior, concurrieron más de trescientos opositores.