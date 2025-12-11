Llega una patera con 13 personas esta madrugada a Águilas

La Policía Local de Águilas, en coordinación con la Guardia Civil, ha interceptado durante la madrugada de este jueves a una embarcación tipo patera con trece personas a bordo.

Las primeras actuaciones se produjeron cuando agentes de la Policía Local localizaron a ocho personas dentro del casco urbano que presentaban signos evidentes de haber llegado por mar en las últimas horas. Tras comunicar los hechos a la Guardia Civil, ambos cuerpos iniciaron un dispositivo conjunto de búsqueda que permitió localizar a cinco personas más, todas ellas varones y mayores de edad.

Los 13 inmigrantes fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de Cruz Roja, donde recibieron atención conforme al protocolo establecido, incluyendo el suministro de ropa seca, asistencia social y atención sanitaria básica.

Goteo de pateras en las últimas horas

Como es habitual, con la llegada del buen tiempo se dispara la llegada de migrantes en patera al litoral de la Región. Al menos media docena de pateras que llevaban a bordo a un total de 52 personas arribaban en la tarde de este martes y la mañana de este miércoles al muelle de Santa Lucía, en Cartagena, indicaron fuentes policiales. La Delegación del Gobierno en Murcia confirmó la llegada de 41 personas, las que desembarcaron a lo largo del martes.

Las mafias aprovechan las bondades climáticas (presentes en la Comunidad murciana, pese a ser diciembre) para fletar más barcazas con destino a Europa, en concreto a la zona levantina.

Y se aguardan más todavía. Una climatología primaveral causa, cada año, el repunte del número de embarcaciones con inmigrantes. De ahí que abunden, generalmente, durante los meses de mayo a septiembre.

Normalmente, la mayoría de las llegadas se registran entre el quinto y el noveno mes, pero el calor ya a punto de llegar el invierno alarga la temporada de travesías, detallan agentes destinados en la Comunidad.

Fuentes policiales confirman que se esperan días de mucha intensidad en la denominada ruta argelina debido a la previsión del buen estado de la mar. La gran mayoría de travesías desde Argelia hasta la Región se producen en los meses de verano y después se reducen drásticamente, al llegar el frío y el clima otoñal. El caso es que el tiempo de este mes de diciembre no es precisamente invernal, lo que hace que las salidas hacia la península se mantengan en fechas donde (en teoría) no debería llegar ninguna embarcación.