Comunidad y Ayuntamiento aportarán los fondos para restaurar el Teatro Guerra de Lorca

El Teatro Guerra de Lorca, que recientemente cumplía su primer año de clausura por los daños localizados en el edificio, arrancará en breve su proceso de rehabilitación. Para ello, Ayuntamiento y Comunidad se repartirán a partes casi iguales los 700.000 euros en los que se presupuestaba un proyecto que contempla la intervención generalizada en el teatro más antiguo de la Región de Murcia.

Concretamente, las arcas regionales aportarán 300.000 euros, tal y como resultaba aprobado en la última sesión del Consejo de Gobierno, mientras que el Consistorio se hará cargo de los 400.000 euros restantes. "Tras meses de trabajo técnico y administrativo, estamos cumpliendo: tenemos proyecto, tenemos el visto bueno de Cultura y ahora contamos con la financiación necesaria tanto por parte del Gobierno regional como por este Ayuntamiento" significaba al respecto el edil delegado de Cultura, Santiago Parra, tras conocer la noticia.

Estado de uno de los puntos más afectados del exterior del teatro. / Daniel Navarro

"El Teatro Guerra es parte esencial de la identidad de Lorca y vamos a devolverle su máximo esplendor con todas las garantías" aportaba el concejal, que añadía: "la reapertura tendrá un impacto directo en la dinamización del turismo cultural local y enviará un mensaje claro sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio como recurso turístico sostenible".

Bien de Interés Cultural

Por lo que respecta al edificio en sí, cabe recordar que fue inaugurado en 1861 y que en 1982 recibió la catalogación de Bien de Interés Cultural por su extraordinario valor histórico y artístico. Desde entonces, ha sido sometido a varias intervenciones para asegurar tanto la integridad estructural como el mantenimiento del mismo. En este caso, las obras irán enfocadas tanto a reparar la estructura como a modernizar los sistemas de seguridad de los que debe disponer un edificio de pública concurrencia de este tipo. Según declaró el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, durante la presentación del proyecto, la previsión es que el monumento reabra en el invierno del año 2026.