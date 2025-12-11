El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar renovará íntegramente las plataformas de los Baños de Lodo

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar renovará de forma integral las plataformas de los Baños de Lodo, dentro del proyecto de acondicionamiento de los accesos a la Mota y la gestión de lodos en el Parque Regional Salinas y Arenales. Esta actuación, aprobada por la Junta de Gobierno Local y dotada con una inversión de 232.341,29 euros, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation EU, permitirá modernizar uno de los espacios más reconocibles y visitados del municipio, mejorando su accesibilidad, la seguridad del tránsito peatonal y la integración paisajística en un entorno natural especialmente sensible.

El proyecto supone un paso decisivo para reforzar la movilidad sostenible y la ordenación del uso público en la zona de los Baños de Lodo, reduciendo la presión sobre los ecosistemas litorales y mejorando la experiencia de miles de visitantes que utilizan estas plataformas cada año. El Ayuntamiento subraya que esta intervención, enmarcada en la renovación tras los daños derivados del temporal, es una inversión con retorno económico que contribuye a un turismo de mayor calidad y más respetuoso con el entorno, alineada con la estrategia municipal de consolidar un modelo sostenible y activo durante todo el año.

Además de esta actuación principal, la Junta de Gobierno Local ha aprobado y adjudicado otras intervenciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que continúan transformando la oferta turística del municipio. Entre ellas se encuentra la reorganización del aparcamiento y el control de accesos en el entorno del Parque Regional mediante la instalación de sensores inteligentes, radares de tramo y sistemas digitales de información. Con una inversión total de 398.409,64 euros, esta intervención permitirá ordenar el flujo de visitantes, mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental en una de las zonas con mayor afluencia turística.

También se ha adjudicado el contrato destinado a la conservación y restauración ambiental de las playas naturales de La Llana, El Mojón y Torre Derribada, que incluye labores de revegetación con flora autóctona, eliminación de especies invasoras y reposición de captadores de arena. Esta intervención, con un presupuesto de 122.999,61 euros, permitirá mejorar el estado ecológico de estas playas, reforzando su singularidad y atractivo para el turismo de naturaleza.

Otra de las actuaciones aprobadas es la adjudicación del proyecto y obra del nuevo observatorio elevado accesible en el Bulevar del Puerto, con una inversión de 143.802,45 euros. Este nuevo equipamiento permitirá disfrutar de vistas panorámicas del entorno natural y ofrecerá un espacio para la interpretación del paisaje salinero, convirtiéndose en un atractivo turístico complementario y en un símbolo del impulso del municipio hacia un turismo vinculado a su patrimonio natural.

Asimismo, se ha aprobado el proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del Centro de Iniciativas Turísticas, con un presupuesto de 104.017,72 euros, que permitirá modernizar y adaptar el edificio a criterios de sostenibilidad y consumo responsable de energía, reforzando así la red de equipamientos turísticos del municipio.

Todas estas actuaciones forman parte de una estrategia coordinada para consolidar a San Pedro del Pinatar como un destino sostenible, moderno y con actividad durante todo el año. El Ayuntamiento destaca que estas inversiones protegen el entorno natural, mejoran la experiencia de los visitantes, dinamizan el comercio y la hostelería y contribuyen al crecimiento económico del municipio, reforzando su posición como capital turística del Mar Menor.