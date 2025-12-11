Convenio
El Ayuntamiento de Caravaca y Afemnor impulsan la atención y la visibilidad de las personas con enfermedad mental
El alcalde, José Francisco García, y la presidenta de la asociación comarcal, Lola Moya, han suscrito un convenio de colaboración
Con el objetivo de dar visibilidad a las personas con enfermedad mental e impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de pacientes y familiares, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación de Personas y Familiares con Enfermedad Mental del Noroeste Afemnor han firmado un convenio de colaboración.
Mejorar la calidad de vida
El alcalde, José Francisco García, y la presidenta de la asociación comarcal, Lola Moya, han suscrito este acuerdo, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, promoviendo acciones conjuntas que favorezcan su inclusión y bienestar y sensibilizar a la sociedad. A la firma han asistido también la concejala de Salud y Servicios Sociales, Lydia Melgares, y la psicopedagoga de la asociación, Mª Cruz Torralba.
El acuerdo tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, promoviendo acciones conjuntas que favorezcan su inclusión y bienestar
El convenio contempla la puesta en marcha de actuaciones coordinadas en el ámbito sociosanitario, especialmente dirigidas a personas con trastorno mental grave, en colaboración con el tercer sector y con los recursos disponibles en la comarca.
Afemnor
Afemnor cuenta con una dilatada trayectoria dando cobertura y atención a personas con enfermedad mental de los municipios del Noroeste murciano, contando en la actualidad con más de cien usuarios.
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del Noroeste de la Región de Murcia, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 2005 para apoyar a personas con problemas de salud mental y sus familias, promoviendo su integración social, autonomía y bienestar a través de servicios como atención domiciliaria, programas de formación y centros de día, con presencia activa en Caravaca de la Cruz y comarca.
Su objetivo principal es la integración plena de las personas con enfermedad mental en su entorno, favoreciendo su bienestar y autonomía
Su objetivo principal es la integración plena de las personas con enfermedad mental en su entorno, favoreciendo su bienestar y autonomía, y dando soporte a sus familias en la comarca.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia