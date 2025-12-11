El Ayuntamiento de Caravaca y Afemnor impulsan la atención y la visibilidad de las personas con enfermedad mental

Con el objetivo de dar visibilidad a las personas con enfermedad mental e impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de pacientes y familiares, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación de Personas y Familiares con Enfermedad Mental del Noroeste Afemnor han firmado un convenio de colaboración.

Mejorar la calidad de vida

El alcalde, José Francisco García, y la presidenta de la asociación comarcal, Lola Moya, han suscrito este acuerdo, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, promoviendo acciones conjuntas que favorezcan su inclusión y bienestar y sensibilizar a la sociedad. A la firma han asistido también la concejala de Salud y Servicios Sociales, Lydia Melgares, y la psicopedagoga de la asociación, Mª Cruz Torralba.

El convenio contempla la puesta en marcha de actuaciones coordinadas en el ámbito sociosanitario, especialmente dirigidas a personas con trastorno mental grave, en colaboración con el tercer sector y con los recursos disponibles en la comarca.

Afemnor

Convenio de colaboracón entre el consistorio caravaqueño y Afemnor / Enrique Soler

Afemnor cuenta con una dilatada trayectoria dando cobertura y atención a personas con enfermedad mental de los municipios del Noroeste murciano, contando en la actualidad con más de cien usuarios.

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del Noroeste de la Región de Murcia, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 2005 para apoyar a personas con problemas de salud mental y sus familias, promoviendo su integración social, autonomía y bienestar a través de servicios como atención domiciliaria, programas de formación y centros de día, con presencia activa en Caravaca de la Cruz y comarca.

Su objetivo principal es la integración plena de las personas con enfermedad mental en su entorno, favoreciendo su bienestar y autonomía, y dando soporte a sus familias en la comarca.