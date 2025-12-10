La vuelta del servicio de Urgencias a San Diego no convence al PSOE de Lorca

Finalmente, será el centro de salud de San Diego, y no el de San Cristóbal el que albergue el servicio de Urgencias que prestará asistencia a los barrios del norte de la ciudad de Lorca. Un hecho que adelantó LA OPINIÓN el pasado 6 de diciembre y que ha suscitado grandes críticas por parte del PSOE, formación política líder de la oposición local.

Isabel Casalduero, líder de la agrupación socialista, era la encargada de dar voz a la situación que calificaba de "gravísima" a la vez que acusaba al Gobierno local y regional –ostentado por el Partido Popular en ambos casos– de "inventarse trabas para no construir el SUAP de San Cristóbal". En este sentido, cabe recordar que, hasta 2016, el servicio de Urgencias se prestaba en el centro de San Diego, y su cierre ya supuso una auténtica revolución por parte de los vecinos de la zona.

Isabel Casalduero, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

A este respecto, Casalduero Jódar aseguraba que las trabas de la Confederación Hidrográfica del Segura argüidas por los populares como causa para la supresión del servicio en el futuro centro de salud de San Cristóbal son "rotundamente falsas", puesto que el ente confederado lo que habría exigido es que el edificio se construyera –al encontrarse en zona inundable– sin sótano y elevando la cota. "No son trabas, son condiciones técnicas normales en una zona con riesgo de inundabilidad", apostillaba la líder socialista.

Del mismo modo, la que fuera responsable de las concejalías de Desarrollo Local, Emergencias, Obras e Infraestructuras e Igualdad durante el mandato anterior, mostraba un documento emitido en el año 2022 por la propia Consejería de Salud en el que se declaraba (entre otras cuestiones) que el proyecto de San Cristóbal era "plenamente viable". "La CHS no habla de urgencias, no limita ni impide su construcción. Decir lo contrario es manipular", sentenciaba la líder socialista.

Escrito de la Consejería de Salud aportado por el PSOE de Lorca. / L.O.

"Están inventando un problema para justificar que no van a construir nada", aseguraba la secretaria general del PSOE en Lorca, que también criticaba las partidas destinadas en 2024 y 2025 a la construcción del centro de salud de San Cristóbal por parte del Gobierno regional: 25.000 euros. "Dejen de inventarse trabas, dejen de engañar a los vecinos y, si no quieren construir el centro de salud, tengan al menos la valentía de decirlo claramente", terminaba Casalduero Jódar.

Condicionantes inasumibles

Tras la comparecencia de Casalduero la respuesta del equipo de Gobierno era prácticamente inmediata. A través de un comunicado, fuentes municipales sugerían a la edil socialista que se dirigiera a la propia Confederación para "ponerse de acuerdo con ella, porque al fin y al cabo pertenecen al mismo partido y comparten gobierno". Asimismo, desde el Consistorio aprovechaban para sugerir a Isabel Casalduero que también reclamara la suspensión de la última propuesta de ampliación de las Zonas de Flujo Preferente: "puede arruinar a miles de lorquinos y que está generando una profunda preocupación en nuestro municipio".

Concentración en el Ayuntamiento contra los cambios en las Zonas de Flujo Preferente. / L.O.

"Los condicionantes que impone la Confederación cada vez que se pretende ejecutar una obra en Lorca son, sencillamente, absurdos e inasumibles" aseguraba el comunicado, donde también se acusaba a la CHS de mantener paralizadas "durante años" inversiones "millonarias".

Destino: San Diego

En cuanto al servicio de Urgencias, salvo que la Consejería modifique sus planes, será ubicado en San Diego, un centro en pleno proceso de ampliación. Iniciadas a finales del mes pasado, en la instalación sanitaria se llevan a cabo obras por valor de casi 3 millones de euros que permitirán dotar de 630 metros cuadrados adicionales a un centro de Atención Primaria que, con 35.000 tarjetas sanitarias adscritas, es uno de los que más presión asistencial soportan de toda la Región.

Espacio en que se levantará la nueva sección del centro de salud de San Diego. / Daniel Navarro

Consultadas acerca del estado del nuevo centro sanitario de San Cristóbal, desde la consejería informaban a este diario de que la redacción del anteproyecto "progresa a buen ritmo, por lo que muy pronto podría conocerse, después de incluir las soluciones oportunas para hacer frente a las especiales connotaciones que plantea la zona donde se situará". A este respecto, ambas administraciones –local y regional– reiteraban su compromiso "para que los vecinos del barrio de San Cristóbal cuenten con esta infraestructura cuanto antes".