Reabre el Punto Limpio de Lorca tras su mejora y modernización

Seis meses después del inicio de las obras, el Punto Limpio más grande de Lorca reabre al público tras ser sometido a una actuación integral de modernización y mejora. Así lo anunciaba el edil responsable del ramo, Juan Miguel Bayonas, que cifraba en casi 200.000 euros el importe de las mejoras ejecutadas. Ubicado junto al Centro de Gestión de Residuos de Barranco Hondo, este ecoparque permanece operativo desde 1999, cuando se convertía en una de las primeras instalaciones de depósito selectivo de residuos domésticos de toda la Región.

"Los trabajos han consistido en la modernización integral del recinto para optimizar la gestión de residuos y las condiciones de uso. En concreto, se han sustituido contenedores deteriorados por tres nuevos contenedores de caja abierta de 30 m³ destinados a escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, papel y cartón, y residuos voluminosos, y se han incorporado tres nuevas jaulas metálicas para plásticos no peligrosos y no envases" detallaba Bayonas López, quien también anunciaba la incorporación de una nueva báscula en el lugar.

Juan Miguel Bayonas, edil de Limusa, durante su comparecencia. / L.O.

"Mejorará el control del pesaje y la trazabilidad de los residuos depositados y retirados, facilitando la elaboración de estadísticas y el seguimiento de objetivos de reciclaje y valorización", explicaba. En este sentido, el edil responsable del ramo significaba que para la ejecución del proyecto se contaba con una ayuda procedente de la Unión Europea, que también permitía crear una zona independiente destinada a la preparación para la reutilización de aparatos eléctricos, electrónicos, muebles y enseres recuperables. Asimismo, se ha mejorado la seguridad y el aspecto general del enclave.

24 horas

Por lo que respecta al ecoparque, cabe recordar que puede ser utilizado las 24 horas del día durante todo el año. Además, varios camiones recorren las pedanías de forma periódica para complementar el punto fijo, a los que se sumarán dos unidades adicionales durante los primeros meses del año próximo. Así, fuentes municipales informaban de que estos ecoparques móviles se ubicarán en pedanías donde actualmente no se presta servicio o se presta con poca frecuencia, con el fin de facilitar a los ciudadanos la deposición de pequeños residuos que no pueden ir a ningún contenedor instalado en la vía pública.