El PSOE de Molina saca pecho por el millón y medio de euros recibidos de parte del Tesoro Público

El grupo socialista ha celebrado la transferencia de 1,44 millones de euros al Ayuntamiento de Molina de Segura. El dinero procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se corresponde, subrayan, a la Estrategia de Desarrollo urbano Sostenible (EDUSI).

Según Isabel Gadea Martínez, portavoz del Partido Socialista en Molina de Segura "estos fondos europeos desmontan el mito de la deuda apoyado por el Partido Popular". Gadea Martínez afirma que este ingreso confirma la correcta gestión del anterior gobierno -del PSOE- con respecto al coste de las obras.

"PP y Vox mintieron, decían que arruinábamos al Ayuntamiento con obras, pero sabían que el dinero de Europa llegaría, ahora cobran la subvención mientras mantienen los edificios cerrados", acusó la portavoz a los partidos de derechas.

La formación socialista indica que el actual alcalde, José Ángel Alfonso Hernández , acusó durante meses al PSOE de endeudar al municipio: "Criticó la construcción de nuevos edificios públicos y lo calificó de despilfarro".

Finalmente, celebra, "el dinero ha llegado; la Unión Europea ha validado las obras y ha pagado la subvención". "El tiempo nos ha dado la razón", dice. Informa que este nuevo ingreso se suma a los casi ocho millones anteriores que "PP y Vox han destinado a amortizar la deuda".

El partido de la oposición acusa a ambas formaciones de generar una deuda de hasta 40 millones de euros por no contar con financiación externa. La socialista explica que "el PSOE invirtió en mejorar Molina de Segura a través de la cofinanciación, sabiendo que el dinero iba a ser revertido gracias a las subvenciones de la Unión Europea (UE)".

Asimismo, ha culpado al gobierno municipal de que "ingresan el dinero de las obras, pero no lo utilizan". Recalca que "presumen de buena gestión económica con el dinero que trajimos nosotros". "Ahora les toca a ellos abrir los edificios y dejar de vivir de las rentas del PSOE", concluye.

La portavoz considera que están utilizando los recursos conseguidos por su partido y no están ofreciendo el servicio necesario a la ciudadanía molinense: "están cobrando por unos edificios que ellos mismos tienen abandonados y cerrados a los vecinos".