El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz lleva a cabo obras en el Teatro Thuillier, orientadas principalmente a dotar al edificio de un moderno sistema de protección contra incendios. El proyecto recoge otras mejoras en accesibilidad, funcionalidad y estética, mediante intervenciones como la reforma integral de los aseos, la renovación de la pintura interior o la sustitución del pavimento del hall de entrada. El objetivo es actualizar y preservar uno de los edificios culturales y patrimoniales más emblemáticos del municipio, situado en pleno casco histórico y con un destacado uso público.

Esta intervención, que avanza hacia su fase final y estará concluida a finales de año, cuenta con una subvención de 100.000 euros de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, destinada a la conservación de la cubierta, la fachada y la mejora de la usabilidad del inmueble. A esta inversión se sumará una aportación municipal orientada a completar otras mejoras necesarias en el interior.

Sistema contraincendios

El Ayuntamiento de Caravaca dota al Teatro Thuillier de un moderno sistema contra incendios / Enrique Soler

El principal avance del proyecto es la modernización total del sistema de protección contra incendios, imprescindible para un edificio con un aforo de 426 butacas y uso cultural continuado. El nuevo sistema incorpora extintores, señalización de evacuación, detección automática, un sistema independiente de abastecimiento de agua contra incendios con grupo de presión y depósito de reserva, bocas de incendio equipadas (BIE), nuevas luminarias de emergencia y un sistema de extinción automática en la sala de proyección. Además, la escalera principal ha sido sectorizada mediante puertas de emergencia y se han sustituido todas las puertas interiores por modelos cortafuegos en las tres plantas del edificio.

Las obras, que también ponen solución a las filtraciones de agua, protegen este inmueble municipal referente de la arquitectura escénica del siglo XIX en la Región de Murcia

Los trabajos incluyen también una mejora estructural y de conservación. La cubierta ha sido sometida a un tratamiento antihumedad y a la instalación de un sistema de impermeabilización, además de la reparación de juntas de dilatación y puntos donde se habían detectado filtraciones. Asimismo, se ha renovado la acometida general de agua potable debido a las numerosas fugas existentes y se ha sustituido el colector de saneamiento.

En cuanto a la mejora estética y funcional, las actuaciones comprenden la renovación del pavimento del hall con mármol blanco, la reforma completa de los aseos —incluyendo la habilitación de uno adaptado para personas con movilidad reducida— y la nueva pintura interior, junto a la actualización de cortinas, camerinos y otros elementos ornamentales. Estas intervenciones complementan la reciente renovación de los sistemas de sonido e iluminación del teatro, realizada con fondos europeos y valorada en algo más de 25.000 euros.

Durante una visita a los trabajos, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, afirmó que “esta obra está enfocada principalmente a modernizar todo el sistema contra incendios, aunque también supone una mejora muy relevante en la estética y funcionalidad de un edificio que forma parte de nuestra historia cultural”. Añadió que “es fundamental cuidar y mantener el patrimonio de todos los caravaqueños”, recordando que el Thuillier “es un símbolo de nuestra identidad colectiva y un motor para la dinamización del casco histórico, tanto desde el punto de vista cultural como económico”.

Referencia histórica del Teatro Thuillier

Construido en 1843 sobre el antiguo “Patio de Comedias”, el Teatro Thuillier es uno de los edificios civiles de uso público más representativos del conjunto histórico de Caravaca de la Cruz. Declarado Bien Catalogado por su Relevancia Cultural, ha sido escenario de hitos importantes como la llegada del cinematógrafo en 1901. En 1903, la Corporación municipal decidió otorgarle el nombre del célebre actor de la Compañía Thuillier, en reconocimiento a su especial vínculo con la ciudad y a la función benéfica que ofreció durante su estancia. El teatro, de tipo italiano y con un aforo de 426 localidades, mantiene hasta hoy su uso original y es un referente de la arquitectura escénica del siglo XIX en la Región de Murcia.