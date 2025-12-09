Desarrollo Local
Quejas en el barrio de La Viña de Lorca por la falta de accesibilidad en el local social
Creado en 1985, el PSOE reclama un plan de mejora mientras que el equipo de Gobierno asegura que ya está en marcha
El Ayuntamiento de Lorca invertirá 23.000 euros para hacer más accesible el local social del barrio de La Viña. Así lo anunciaban fuentes municipales este martes tras las críticas realizadas por María Dolores Chumillas, concejala del Partido Socialista en el Consistorio, quien acusaba al equipo de Gobierno de incumplir los compromisos adquiridos en este sentido con los vecinos.
"En el Pleno municipal del mes de octubre, desde el PSOE preguntamos sobre el estado de estas obras y la respuesta, una vez más, no fue la solución que merecen los vecinos. Nos contestaron que el local lleva mucho tiempo así y que las obras se realizarán cuando haya disponibilidad económica" criticaba la edil, que calificaba de "inaceptable" la respuesta a la vez que recordaba que la accesibilidad universal "es un derecho básico".
A este respecto, desde el Consistorio –además del citado plan de inversiones– se recordaba que el local no ha sido objeto de ninguna reforma desde su construcción en 1985, mientras que ahora "se está abordando de manera seria y planificada su necesaria adaptación".
"La intervención se llevará a cabo porque es una necesidad evidente y una prioridad para garantizar que los vecinos de La Viña cuenten, por fin, con un espacio accesible, digno y adaptado a sus necesidades. Las soluciones llegan con hechos, y no con este tipo de declaraciones oportunistas", aportaban estas mismas voces.
