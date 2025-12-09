Cerca de 150 actividades para celebrar la Navidad en Lorca

El municipio de Lorca será un no parar de actividad hasta el final del periodo navideño. Y es que, los casi 150 eventos que componen el programa ideado por el Ayuntamiento, convertirán a la Ciudad del Sol en la "capital de la Navidad". María de las Huertas García, edil de Festejos, así lo indicaba en el transcurso de una comparecencia en la que desvelaba todas las novedades del ajetreado programa.

Entre las innovaciones, destaca el nuevo emplazamiento de la 'Feria de la Navidad', que se traslada desde la Plaza de Calderón a la Alameda de la Constitución para contar con más espacio. "Los más pequeños podrán disfrutar de más atracciones, y también de talleres infantiles con juegos tradicionales, música y bailes", significaba la concejala.

Presentación del programa navideño de Lorca. / L.O.

"Tenemos un plan diferente para cada día, una completa agenda cultural y de ocio diseñada especialmente para que nadie pueda aburrirse" añadía la edil, que ponía el foco en que las actividades también llegarán a las pedanías. "Es el momento de los más pequeños. Tendrán musicales, cuentacuentos y el ‘Oso del Expreso Real’ que recorrerá las pedanías. La llegada de Papá Noel será diferente. En la Plaza de España y con un espectáculo de luz y sonido increíble. Y el Palacete de Huerto Ruano volverá a ser la Casita de Papá Noel, repleta de cascanueces, bastones de caramelo… para que los niños puedan visitarla y dejar sus cartas", aportaba.

En este sentido, cabe destacar que la Plaza de Calderón de la Barca contará con espacio dedicado al teatro, el guiñol, o los musicales; mientras que la Plaza de España albergará conciertos en las fechas más señaladas para culminar todo ello, como no podía ser de otra manera, con la Cabalgata de los Reyes Magos.

Música tradicional

Dentro de la programación navideña destaca el papel protagonista que tendrá la música tradicional. En este caso, vendrá de la mano de la 44ª edición del Encuentro de Cuadrillas de Pascua –el más antiguo de la Región de Murcia– que tendrá lugar el domingo 21 y reunirá a casi una decena de agrupaciones llegadas desde todos los rincones del municipio.

Presentación del Encuentro de Cuadrillas de Pascua. / L.O.

En concreto, la calle Corredera será tomada por las cuadrillas de Purias, Campillo, Auroros, La Hoya, Zarzadilla de Totana, Aguaderas, Torrecilla, La Jarapa y Almendricos, que a mediodía se dispondrán por la principal vía del Casco Histórico para hacer sonar jotas, malagueñas, parrandas y seguidillas al ritmo que marcarán guitarras, laúdes, panderos, bandurrias y violines. "Se cantará y se bailará. Celebraremos las Pascuas lorquinas como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos… Las generaciones venideras serán testigo de este patrimonio cultural y tradicional que no debemos permitir que se pierda nunca", señalaba García Pérez, que cifraba en dos centenares el número de cuadrilleros que tomará parte en el encuentro.

Ya en marcha

Iniciados con el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, los actos con motivo del fin de año tomarán la ciudad a partir del jueves, con un espectáculo de humor en el Margarita Loza y el viernes, con la inauguración de la Casita Dulce en el Palacete de Huerto Ruano y un scape room.

Una Plaza de España abarrotada recibía la luz de la Navidad en Lorca. / Daniel Navarro

Ese mismo día, en el Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas será la representación del belén viviente, con la participación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Los conciertos de corales, agrupaciones y coros continuarán durante toda la Navidad por iglesias y conventos, como el de las clarisas y el de la Virgen de las Huertas, a los que hay que sumar los diferentes belenes instalados por toda la ciudad.

"No hay excusa para echarse a la calle y disfrutar de estos días de Navidad con la familia, con los amigos. Vivamos la Navidad en el casco urbano, pero también en las pedanías" terminaba la edil responsable del ramo.