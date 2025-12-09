Festejos
Cerca de 150 actividades para celebrar la Navidad en Lorca
Entre los diferentes eventos destaca la 'Feria de Navidad' que se instalará en la Alameda de la Constitución
La música tradicional también será protagonista de la mano del Encuentro de Cuadrillas de Pascua
El municipio de Lorca será un no parar de actividad hasta el final del periodo navideño. Y es que, los casi 150 eventos que componen el programa ideado por el Ayuntamiento, convertirán a la Ciudad del Sol en la "capital de la Navidad". María de las Huertas García, edil de Festejos, así lo indicaba en el transcurso de una comparecencia en la que desvelaba todas las novedades del ajetreado programa.
Entre las innovaciones, destaca el nuevo emplazamiento de la 'Feria de la Navidad', que se traslada desde la Plaza de Calderón a la Alameda de la Constitución para contar con más espacio. "Los más pequeños podrán disfrutar de más atracciones, y también de talleres infantiles con juegos tradicionales, música y bailes", significaba la concejala.
"Tenemos un plan diferente para cada día, una completa agenda cultural y de ocio diseñada especialmente para que nadie pueda aburrirse" añadía la edil, que ponía el foco en que las actividades también llegarán a las pedanías. "Es el momento de los más pequeños. Tendrán musicales, cuentacuentos y el ‘Oso del Expreso Real’ que recorrerá las pedanías. La llegada de Papá Noel será diferente. En la Plaza de España y con un espectáculo de luz y sonido increíble. Y el Palacete de Huerto Ruano volverá a ser la Casita de Papá Noel, repleta de cascanueces, bastones de caramelo… para que los niños puedan visitarla y dejar sus cartas", aportaba.
En este sentido, cabe destacar que la Plaza de Calderón de la Barca contará con espacio dedicado al teatro, el guiñol, o los musicales; mientras que la Plaza de España albergará conciertos en las fechas más señaladas para culminar todo ello, como no podía ser de otra manera, con la Cabalgata de los Reyes Magos.
Música tradicional
Dentro de la programación navideña destaca el papel protagonista que tendrá la música tradicional. En este caso, vendrá de la mano de la 44ª edición del Encuentro de Cuadrillas de Pascua –el más antiguo de la Región de Murcia– que tendrá lugar el domingo 21 y reunirá a casi una decena de agrupaciones llegadas desde todos los rincones del municipio.
En concreto, la calle Corredera será tomada por las cuadrillas de Purias, Campillo, Auroros, La Hoya, Zarzadilla de Totana, Aguaderas, Torrecilla, La Jarapa y Almendricos, que a mediodía se dispondrán por la principal vía del Casco Histórico para hacer sonar jotas, malagueñas, parrandas y seguidillas al ritmo que marcarán guitarras, laúdes, panderos, bandurrias y violines. "Se cantará y se bailará. Celebraremos las Pascuas lorquinas como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos… Las generaciones venideras serán testigo de este patrimonio cultural y tradicional que no debemos permitir que se pierda nunca", señalaba García Pérez, que cifraba en dos centenares el número de cuadrilleros que tomará parte en el encuentro.
Ya en marcha
Iniciados con el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, los actos con motivo del fin de año tomarán la ciudad a partir del jueves, con un espectáculo de humor en el Margarita Loza y el viernes, con la inauguración de la Casita Dulce en el Palacete de Huerto Ruano y un scape room.
Ese mismo día, en el Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas será la representación del belén viviente, con la participación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Los conciertos de corales, agrupaciones y coros continuarán durante toda la Navidad por iglesias y conventos, como el de las clarisas y el de la Virgen de las Huertas, a los que hay que sumar los diferentes belenes instalados por toda la ciudad.
"No hay excusa para echarse a la calle y disfrutar de estos días de Navidad con la familia, con los amigos. Vivamos la Navidad en el casco urbano, pero también en las pedanías" terminaba la edil responsable del ramo.
LO MÁS INMEDIATO
Jueves, 11
21 horas. ‘Cri cri crack’. En busca del grillo perdido. Auditorio Margarita Lozano.
Viernes, 12
17 horas. Apertura de la Casita Dulce. Palacete Huerto Ruano.
17. horas. Scape Room ‘En busca del tesoro perdido’. Alameda de la Constitución.
20 horas. Belén Viviente. Con la participación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Santuario Patronal.
Sábado, 13
20 horas. Concierto de la Coral Santa Cecilia. Iglesia de Cristo Rey de La Viña.
20 horas. Concierto de la Coral Amadeus. Iglesia de San Francisco.
Domingo, 14
12 horas. Musical ‘El pequeño mundo de la música’. Plaza de Calderón de la Barca.
12.30 horas. ‘Ugly sweater party’ en el Castillo.
Lunes, 15
16.30horas. Cuentacuentos con el mago Pedro Lucas. Zarcilla de Ramos.
17.30 horas. Belén viviente. Colegio San Francisco.
17.45 horas. Cuentacuentos con el mago Pedro Lucas en La Paca.
Martes, 16
18 horas. Concurso de villancicos escolares. Plaza del Paso Morado.
Miércoles, 17
16.30 horas. Cuentacuentos con el mago Pedro Lucas. Tercia.
17.45 horas. Cuentacuentos con el mago Pedro Lucas. Marchena.
Jueves, 18
18 horas. Audiciones musicales de Navidad. Profesores y alumnos de la Universidad Popular. Plaza de Calderón de la Barca.
18 horas. Janucá. Museo Medieval ciuFRONT.
Viernes, 19
17.30 horas. Inauguración de la Feria de Navidad. Alameda de la Constitución.
18 horas. Blancanieves, el musical. Teatro inclusivo. Auditorio Margarita Lozano.
19.30 horas. ‘Lorca guía la Navidad’, espectáculo de luz para la llegada de Papa Noel. Plaza de España.
20.30 horas. Concierto de Navidad de la Banda de Música de Lorca. Iglesia de San Mateo.
Sábado, 20
12 horas. Visita a Papá Noel en la Casita de la Navidad. Palacete de Huerto Ruano.
17.30 horas. Teatro de guiñol. ‘La princesa no durmiente’. Salón de actos del Centro de Sutullena.
21.30 horas. Concierto de Raya Real. Auditorio Margarita Lozano.
Domingo, 21
11.30 horas. Bendición de las imágenes del Niño Jesús de los belenes lorquinos. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
12 horas. Encuentro de Cuadrillas de Pascua. Calle Corredera.
