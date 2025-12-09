Moratalla rinde homenaje a su historia democrática con la inauguración de la Galería de Alcaldes

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moratalla se vistió de solemnidad y emoción para acoger la inauguración de la Galería de Alcaldes de la Moratalla Democrática. El acto, impulsado por la Concejalía de Cultura, que dirige María Emilia Martínez García, se erigió como un sentido y merecido homenaje a la voluntad de servicio público y al espíritu de concordia que ha marcado la trayectoria de Moratalla desde la Transición.

Galería de alcaldes

La Galería, situada en el corazón de la vida municipal, no es solo un conjunto de retratos; es una crónica visual del compromiso y la dedicación de quienes han ostentado la máxima representación del pueblo. El evento contó con la presencia de todos los Alcaldes que han gobernado el municipio en el periodo democrático, reuniendo en una misma sala la experiencia y el legado de distintas épocas.

Alcaldes presentes

Durante el acto / La Opinión

Estuvieron presentes, compartiendo el significado de este hito, los siguientes ex-Alcaldes y el actual regidor:

Antonio García Arias (1979–1990; 1999–2000)

Antonio García Navarro (1990–1999)

Jesús Molina García (2000–2001)

Antonio García Rodríguez (2001–2007; 2011–2015)

Juan Llorente Martínez (2007–2011)

Candi Marín Lozano (2015–2017)

Jesús Amo Amo (2017–2023)

Juan Pascual Soria Martínez (2023–actualidad).

El acto fue un emotivo ejercicio de memoria que, además recordó a Pascual Fernández Valero (1974–1979), reconociendo su papel esencial como punto de unión en aquel complejo y crucial periodo de transición, sentando las bases de la Moratalla que hoy conocemos.

La puesta en valor de la vocación de servicio fue el hilo conductor de la jornada. Contribuyó a ello la brillante participación de D. Germán M. Teruel Lozano, Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho, cuya intervención destacó la nobleza de la dedicación a los asuntos públicos y el valor de la pluralidad en la gestión municipal.

"Esta galería simboliza que, más allá de siglas y diferencias, a todos los Alcaldes les unió y les une una profunda convicción: la de trabajar incansablemente por el progreso y el bienestar de cada vecino de Moratalla," afirmó la Concejalía de Cultura.

La inauguración no solo celebra el pasado, sino que proyecta un mensaje de futuro: la importancia de la concordia y el respeto institucional como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad cohesionada. Moratalla, con este acto, honra su historia y reafirma su compromiso con los valores democráticos que han engrandecido su trayectoria.