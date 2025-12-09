Lorca pone en marcha un plan de 'Impulso Rural' para generar y atraer empresas a las pedanías

Generar acciones destinadas al emprendimiento y atraer empresas ya consolidadas a las pedanías. Estos son los dos objetivos del plan 'Impulso Rural' puesto en marcha por el Ayuntamiento de Lorca; un proyecto que ya se ha materializado en el norte del municipio y que en breve podría llegar también a la zona sur. Concretamente, la primera medida de 'Impulso Rural' ha supuesto la creación de un centro de coworking en el local social de Zarcilla de Ramos, mientras que en la parte meridional del territorio lorquino se buscan espacios similares con el fin de crear otro.

Puesto en marcha por las concejalías de Vertebración del Territorio e Industria junto a la asociación empresarial 'Guadalentín Emprende', se enmarca dentro del Plan Estratégico de Vertebración e Impulso Demográfico PEVIDLOR, y tiene por objetivo acercar a las pedanías lorquinas el espíritu emprendedor y dar soporte y formación para transformar las inquietudes emprendedoras en proyectos reales.

Presentación del proyecto, este martes en el Ayuntamiento. / L.O.

Para esta primera fase el Consistorio realizaba una aportación de 3.000 euros –procedentes de Fondos Europeos– destinada a la adquisición de material informático, que será utilizado principalmente por componentes de la asociación de jóvenes empresarios. Según informaba el presidente de la misma, Alberto García, en el nuevo espacio se impartirán talleres y formaciones de todo tipo, además de servir como sede secundaria para la entidad.

"Nos va a permitir tener presencia en las pedanías más alejadas del centro urbano y ampliar nuestra red colaborativa, vamos a trasladar parte de la agenda de la Asociación al local habilitado en Zarcilla, con la celebración de Juntas Directivas y reuniones de trabajo interno en él y también, según la demanda o necesidades que surjan, podemos plantear un horario de atención y consultoría permanente o a demanda de los interesados", aportaba el líder de Guadalentín Emprende.

Necesidad de infraestructuras

Durante la comparecencia ante los medios los ediles responsables tanto de Vertebración del Territorio e Industria del Ayuntamiento de Lorca, Carmen Menduiña y José Martínez, respectivamente, hacían especial hincapié en la necesidad de mejorar las infraestructuras de las zonas rurales como un elemento más para que las mismas resulten atractivas para el mundo empresarial. En este sentido, Martínez García aludía a la construcción de la autovía entre Lorca y Caravaca como algo "muy interesante para vertebrar todo el territorio y facilitar las comunicaciones por carretera".