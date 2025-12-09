IU-Verdes celebra la absolución de Candi Marín tras casi una década de lawfare impulsado por el PP de Moratalla

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha celebrado esta mañana la absolución definitiva de Candi Marín, exalcaldesa de Moratalla, tras un proceso judicial que se ha prolongado injustificadamente durante casi una década y que, según la organización, constituye “un caso paradigmático de lawfare y persecución política promovido por el Partido Popular para apartar a una mujer honesta y valiente del ejercicio de lo público”.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado 15 de octubre y que ha adquirido firmeza en los últimos días, absuelve a Marín del delito de prevaricación por el que fue injustamente acusada y que la obligó a abandonar sus responsabilidades públicas.

Candi Marín comparece ante lo medios de comunicación / La Opinión

Una sentencia justa que desmonta la mentira

El abogado de Marín, Joaquín Dólera, ha explicado que estamos ante “una sentencia profesional, rigurosa y exenta de cualquier valoración impropia del poder judicial”, especialmente relevante en un contexto en el que la interferencia política en los tribunales y la sincronía entre procesos judiciales y ciclos electorales “marcan la agenda pública”.

Dólera ha recordado que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía por Juan Soria, hoy alcalde del PP en Moratalla, mediante “un escrito de dos folios acompañado de recortes de prensa”, justo en periodo electoral. Esa denuncia fue asumida por la Fiscalía y convertida en querella criminal contra la alcaldesa por un proceso selectivo de un contrato a tiempo parcial de técnica de Mujer.

La sentencia, subraya, sitúa la verdad en su lugar. Candi Marín “no solo no interfirió en el proceso selectivo, sino que actuó para garantizar la legalidad, frente a miembros del tribunal que ocultaron que las bases aprobadas por la alcaldesa habían sido alteradas”. La Sala reconoce su actuación “presidida por la buena fe y por la defensa de la igualdad de oportunidades”, desmontando por completo la acusación.

“Me quisieron sacar de la política porque estábamos demostrando que se podía gobernar para la gente”

Visiblemente emocionada, Candi Marín ha relatado el impacto personal y político de estos años, “Han sido años muy duros. Esto empezó cuando IU presentó una candidatura fuerte, conectada con las luchas sociales y con el pueblo de Moratalla. Gobernamos junto al PSOE tras consultar al pueblo, y eso al Partido Popular le asustó desde el primer minuto” señaló la exregidora municipal.

Marín ha recordado que su gobierno saneó un ayuntamiento arruinado, impulsó participación ciudadana y defendió políticas públicas para la mayoría social

Marín ha recordado que su gobierno saneó un ayuntamiento arruinado, impulsó participación ciudadana y defendió políticas públicas para la mayoría social. "Y eso fue precisamente lo que el PP no pudo soportar. No podían frenarnos políticamente porque no tenían proyecto, así que recurrieron a las malas artes", destacó.

La exalcaldesa denuncia que el PP logró su objetivo, “Yo tuve que dar un paso atrás. Me apartaron de la política institucional con una mentira. El daño ya está hecho: mi nombre lleva años asociado a titulares infames que nunca debieron existir. Esta sentencia pone en su sitio a Juan Soria, pero a mí no me devuelve estos años perdidos”.

Sobre la posibilidad de recibir disculpas del PP, fue contundente: “No espero nada. Han mantenido la mentira durante seis años, aun sabiendo que las irregularidades provenían de su propio entorno. Querían que yo desapareciera políticamente y que perdiera incluso mi trabajo en el Ayuntamiento de Moratalla”.

“Nunca dudamos de Candi. Hoy se demuestra que teníamos razón”

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha afirmado que la sentencia confirma lo que la militancia siempre supo: “Candi Marín es una mujer íntegra, honesta y comprometida con el bien común. Este proceso jamás debió iniciarse. Ha sido lawfare en toda regla, una persecución política diseñada para destruir la vida pública y personal de una alcaldesa que gobernó con justicia y eficacia”.

Luna ha denunciado que la derecha murciana utilizó la vía judicial “para neutralizar un gobierno de izquierdas que estaba demostrando que otra forma de gobernar es posible”.

Luna ha denunciado que la derecha murciana utilizó la vía judicial "para neutralizar un gobierno de izquierdas que estaba demostrando que otra forma de gobernar es posible". Y ha recordado que este tipo de operaciones "buscan sembrar la sospecha, generar dolor y desgastar políticamente cuando no se pueden ganar debates democráticos en las urnas".

IU-Verdes anuncia que la organización estudiará posibles acciones legales tras el daño causado

IU-Verdes anuncia que la organización estudiará posibles acciones legales tras el daño causado, "Nuestros servicios jurídicos valorarán los pasos a seguir, porque esta infamia no puede quedar impune".

La verdad prevalece, pero el daño permanece

Desde Izquierda Unida-Verdes se subraya que la absolución de Candi Marín es “una victoria política y moral”, pero también un recordatorio del uso partidista del aparato institucional por parte del PP en la Región de Murcia, que “ha arruinado la vida de una servidora pública que solo hizo su trabajo con honestidad”.

Penélope Luna ha reiterado su apoyo absoluto a Marín, a su familia y a su equipo

Por todo ello, la líder de la organización, Penélope Luna ha reiterado su apoyo absoluto a Marín, a su familia y a su equipo, y reclama que la Región de Murcia "abra un debate serio sobre la necesidad de blindar la vida democrática frente al lawfare y la utilización perversa de la justicia como arma política".